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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. بدء إنشاء المقرات الحكومية بقرى مطوبس في كفر الشيخ.. صور

بدء أعمال الإنشاءات
بدء أعمال الإنشاءات

تشهد قريتا بني بكار والبصراط التابعتان لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بدء التنفيذ الفعلي لإنشاء المقرات الحكومية الموحدة بقرى مركز مطوبس ضمن البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري  حياة كريمة.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تسليم جميع مواقع المقرات من قبل المحافظة لجهاز تعمير الساحل الشمالي، وتم البدء في تنفيذ جسات التربة للمقرات بقريتي بني بكار والبصراط ويعقبها البدء ببقية القرى تباعا.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم أخذ الجسات للعينة الثانية لموقع المجمع الخدمي بالبصراط من خلال الشركة المنفذة للمشروع شركة الثناء للمقاولات إحدى شركات جهاز تعمير الساحل الشمالي، وتم أخذ عينات موقع بني بكار من خلال  شركة الأهرام للمقاولات.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد مبادرة حياة كريمة، تَنْفِيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتتضمن المبادرة تطوير 187 تابع و18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة خدمات الحياة، وتشمل المبادرة تطوير بني بكار منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، ألقني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القومسيون شرق، القومسيون غرب'.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن تطوير مركز مطوبس، سيعير حياة 350ألف مواطناً، يمثلون 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعاني بعض المشاكل في المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة.  وأضاف نور الدين، أن المبادرة تستهدف جودة الحياة وتطوير الريف المصري، وتطوير المرافق كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، والطرق، موضحًا أنها تؤدى إلى تطوير النظام التعليمي بمركز مطوبس سواء العام أو الفني والمراكز المجاورة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير 1400  قرية على مستوى محافظات الجمهورية، في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلي نحو شامل، وذلك لِمُوَاكَبَة للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

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