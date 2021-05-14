باسم سمرة: غير مقتنع بالبطولة المطلقة وممكن أعمل مشهد أكسر بيه الدنيا

حل الفنان باسم سمرة، ضيفا على الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج سهرة خاصة تقديم الإعلامية ريهام سعيدة، للحديث عن مسلسل بنت السلطان، قائلا:" مفيش حاجة اسمها بطولة مطلقة انا مش مقتنع بالكلام ده فيه حاجة اسمها عمل جماعي وأنا ممكن أعمل مشهد واحد أكسر بيه الدنيا".

وقال باسم سمرة خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد، والمذاع عبر قناة " النهار"،:" من ضمن أسباب مشاركتي في المسلسل هو دعم الفنانة روجينا في أول بطولة مطلقة لها على الشاشة، موضحا أنه بطل المسلسل وأن ترتيب الأسماء على التتر أو الصور على البوستر الدعائي أمر لا يشغله.

وأردف:" فخور بالعمل مع روجينا وهي ممثلة من العيار الثقيل وعلي المستوي الشخصي فهي من اكثر الممثلين إنسانية وإجتهاد، معقبا:" فيه كيميا بيني وبين روجينا عظيمة وده ساهم في نجاح المسلسل بشكل كبير".

وأوضح أنه وافق على المشاركة في مسلسل بنت السلطان لدعم الفنانة روجينا في أول بطولة مطلقة لها على الشاشة.