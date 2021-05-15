الكويت تكشف حقيقة إدراج مؤسسات ومواطنين كويتيين ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على إيران

نفت وزارة الخارجية الكويتية المعلومات المتداولة حول تلقيها رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية تتضمن إدراج أسماء مواطنين ومؤسسات كويتية ضمن قائمة مخالفي العقوبات المطبقة على إيران.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إنها تنفي نفياً قاطعاً صحة ما يتم تداوله عن رسالة مزعومة موجهة إلى وزير الخارجية الدكتور أحمد الناصر من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابق تضمنت إدراج عدد من الكويتيين والمؤسسات ضمن قائمة مخالفي العقوبات المطبقة على إيران.

ودعت الوزارة في بيانها الذي تم نشره في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إلى الدقة في نشر المعلومة، مؤكدةً احتفاظها بحقها القانوني ضد كل من ينشر أو يروِج أي أمر من شأنه المساس بسمعة الكويت أو أمنها الوطني.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرضت عقوبات قاسية وواسعة على النظام الإيراني بعد انسحاب واشنطن 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.