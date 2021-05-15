عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تكشف حقيقة إدراج مؤسسات ومواطنين كويتيين ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على إيران

الكويت تكشف حقيقة إدراج مؤسسات ومواطنين كويتيين ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على إيران

صدى البلد

نفت وزارة الخارجية الكويتية المعلومات المتداولة حول تلقيها رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية تتضمن إدراج أسماء مواطنين ومؤسسات كويتية ضمن قائمة مخالفي العقوبات المطبقة على إيران.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إنها تنفي نفياً قاطعاً صحة ما يتم تداوله عن رسالة مزعومة موجهة إلى وزير الخارجية الدكتور أحمد الناصر من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابق تضمنت إدراج عدد من الكويتيين والمؤسسات ضمن قائمة مخالفي العقوبات المطبقة على إيران.

ودعت الوزارة في بيانها الذي تم نشره في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إلى الدقة في نشر المعلومة، مؤكدةً احتفاظها بحقها القانوني ضد كل من ينشر أو يروِج أي أمر من شأنه المساس بسمعة الكويت أو أمنها الوطني.

موسكو تشيد بنتائج اجتماع فيينا بين مسئولين أمريكيين وروس لأحياء الاتفاق النووي

مباحثات بين أمريكا ودول التعاون الخليجي بشأن الاتفاق النووي الإيراني

الاتحاد الأوروبي: ابتعاد إيران عن الاتفاق النووي يبعث على القلق

إيران تطالب جميع أطراف الاتفاق النووي بتطبيق بنوده كاملة

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرضت عقوبات قاسية وواسعة على النظام الإيراني بعد انسحاب واشنطن 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

 

الكويت ايران أمريكا العقوبات الامريكية طهران الخارجية الكويتية ترامب الاتفاق النووي

موضوعات متعلقة

الوقت ينفذ.. ألمانيا تحذر من تأخر استعادة الاتفاق النووي الإيراني

دبلوماسي روسي: لا موعد نهائيا لإحياء مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

هل ستؤثر مفاوضات فيينا على استقرار الشرق الأوسط؟ تقارير تؤكد أن محادثات أمريكا وإيران حول الاتفاق النووي انتصار للثانية.. رفع واشنطن العقوبات عن طهران يثير مخاوف دولية من خطوات تصعيدية لكوريا الشمالية

بدء جولة جديدة من محادثات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي بشكل كامل

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 5 - 2021 و القنوات الناقلة

السجين المعجزة.. 18 محاولة إعدام فشلت لـ ينهي حياته فيروس كورونا

صيام الست من شوال.. احذر في هذه الحالة

برفقة ياسمين رئيس .. حسن شاكوش يعلن عن طرح البومة الجديد "حبيبتي" غدا

مطلوب دوليًا.. الكويت تعلن القبض على تاجر مخدرات لبناني خطير

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد استهداف حماس له.. فيديو

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

مستشفى نجع حمادي يستقبل جثتين من ضحايا الاشتباكات المسلحة بقرية حمرادوم

إزاى تشترى شقة بالتمويل العقارى فى مبادرة البنك المركزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ