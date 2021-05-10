دبلوماسي روسي: لا موعد نهائيا لإحياء مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف أن التاريخ المستهدف للتوصل إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني هو يوم 21 من الشهر الجاري، موضحا أن المفاوضات يمكن أن تستمر بعد هذا الموعد .

وقال أوليانوف في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - " لا يوجد موعد نهائي للمفاوضات، ولكن هناك تاريخ مستهدف وهو 21 مايو الجاري حيث يمكننا بالطبع مواصلة المحادثات بعد هذا التاريخ ، لكن في مثل هذه الحالة ستكون الشكوك والمخاطر أكبر .. ومن الضروري أن يدرك الجميع ذلك".

جاءت تصريحات أوليانوف تعليقا على إعلان أنريكي مورا، منسق المحادثات باسم الاتحاد الأوروبي انطلاق الجولة الرابعة من محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مضيفا أنه لا توجد مواعيد نهائية.

يذكر أنه منذ مطلع الشهر الماضي انطلقت المحادثات في العاصمة النمساوية، من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي خرج منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عام 2018 .

وأوضح العديد من المشاركين في الجولات التفاوضية على مدى الأسابيع الماضية، أن هناك العديد من العراقيل لا سيما في ما يتعلق برفع العقوبات، وما تشمله .

