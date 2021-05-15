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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السجين المعجزة.. 18 محاولة إعدام فشلت لـ ينهي حياته فيروس كورونا

صدى البلد

في قصة أقرب لقصص الخيال اقترب رجل من الإعدام أعوام عديدة، فقد يتم تهيئه لينفذ فيه حكم الإعدام ولكن عند اللحظات الأخيرة ينفذ من الموت بإعجوبة حتى أنه عاش 18 محاولة لإعدامه، ولكن ما يجعل القصة أكثر إثارة أن الرجل توفي بعد كل ذلك ولكن بـ فيروس كورونا المستجد وليس بفعل الإعدام.
قضى "روميل بروم" 24 عامًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في أوهايو بعد إدانته بخطف واغتصاب وقتل ترينا ميدلتون ، فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا ، أثناء عودتها إلى المنزل في عام 1984.

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أصر على براءته وأجرى اختبار الحمض النووي في عام 2003 في محاولة لتبرئة اسمه ، لكن النتائج فشلت في تبرئته، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

تم تحديد تاريخ إعدام بروم بالحقنة المميتة في 15 سبتمبر2009، تم تقييده على طاولة وبدأ فريق الإعدام في البحث عن الوريد المناسب الذي يمكنهم فيه حقن المزيج القاتل من بروميد البانكورونيوم وكلوريد البوتاسيوم والميدازولام الذي من شأنه أن ينهي حياة السجين.


فقد حاولوا قدر المستطاع لحقنه، ولكن لم يتمكن الجلادون ببساطة من تحديد الوريد المناسب للحقن الوريدي وبعد المحاولات القليلة الأولى الفاشلة ، حاول"بروم "المساعدة من خلال الالتفاف على جانبه، وتحريك ذراعه لأعلى ولأسفل أثناء ثني أصابعه وفتحها.

بينما استمر الفريق في إلصاقه بالإبر حتى تمكنوا من الوصول إلى الوريد، ولكن عندما حاولوا حقن محلول ملحي ، انهار الوريد، ثم جربوا إستراتيجية مختلفة ، حيث كان "بورم" يجلس في وضع مستقيم على الطاولة بينما حاول فريق الإعدام إدخال تحويلات في ساقيه ، مما تسبب له في مزيد من الألم.

في مرحلة ما تمكنوا من ضرب العظام بدلاً من الوريد، وبعد ساعتين من بدء الإجراء ، تم إيقاف الإعدام حيث استسلم الفريق للإحباط. عند هذه النقطة ، اخترقوا جلده بإبرة 18 مرة مختلفة.

في نهاية المطاف ، أصدر حاكم ولاية أوهايو إرجاء تنفيذ الحكم لمدة أسبوع واحد بعد أن جادل محامو بروم في أن محاولة الإعدام الأولى تشكل عقوبة قاسية وغير عادية، فيما تم منح المسؤولين مهلة حتى 22 سبتمبر لاكتشاف طريقة لقتل بروم بطريقة لا ترقى إلى مستوى التعذيب في انتهاك لدستور الولايات المتحدة، ولكن لم يتمكنوا من القيام بذلك وتم تأجيل الإعدام إلى أجل غير مسمى.

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على مدى السنوات العديدة التالية ، قامت منظمة العفو الدولية بحملة لإنقاذ حياة بروم ، وتم إنتاج فيلم وثائقي عن عملية الإعدام الفاشلة ، حتى أن بروم كتب كتابًا بعنوان Survivor on Death Row.

في نهاية المطاف ، تحدى بروم سلطة الدولة في محاولة إعدامه مرة أخرى ، بحجة أن ذلك ينتهك الحظر الدستوري ضد تعريض الشخص للخطر مرتين، لكن في 16 مارس  2016 ، حكمت المحكمة العليا في أوهايو ضده وسمحت للدولة بمحاولة إعدامه مرة أخرى، وقالت القاضية جوديث لانزينجر إن المحاولة الفاشلة لا تشكل عملية إعدام فاشلة لأن تحديد الخط الرابع كان مجرد "خطوة أولية" للإعدام ، والإعدام نفسه "يبدأ عندما يدخل العقار القاتل إلى جسده".

وقالت: "لأن المحاولة لم تصل إلى نقطة حقن مخدر قاتل في العرق الوريدي ، فإن الخطر لم يربط قط"، وأضاف القاضي لانزينجر: "ببساطة لا نستطيع أن نستنتج أن بروم أثبت أن الدولة في القيام بمحاولة ثانية من المرجح أن تنتهك بروتوكولها وتسبب ألماً شديداً".

كان من المقرر مبدئيًا تنفيذ الإعدام الثاني لـ بورم في 17 يونيو 2020 ، لكن الحاكم مايك ديواين أصدر إرجاء التنفيذ في أبريل الماضي مشيرًا إلى عدم توفر عقار التنفيذ، ثم تمت إعادة جدولة الإجراء ليوم 16 مارس 2022، ولكن بحلول هذه المرحلة ، كانت الولايات المتحدة الأمريكية في قبضة جائحة فيروس كورونا بالكامل.

واجتاح فيروس كورونا سجون البلاد بسبب الظروف المزدحمة وسوء النظافة في كثير من الأحيان، توفي بروم بسبب Covid-19 عن عمر يناهز 64 عامًا.

 

الإعدام كورونا فيروس كورونا المستجد الموت

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