بعد استخدام القوة المفرطة .. شاهد لحظة استقالة وزيرة خارجية كولومبيا

عرضت فضائية يورو نيوز، تقرير رصد استقالة وزيرة خارجية كولومبيا وسط احتجاجات شعبية ودولية لاستخدام القوة المفرطة .



وقدمت وزيرة الخارجية الكولومبية كلوديا بلوم، استقالتها في وقت تواجه حكومة الرئيس إيفان دوكي انتقادات وإدانات دولية لقمعها الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ أسبوعين.

وجاءت الاستقالة في رسالة مؤرخة في 11 مايو ونشرت الخميس الماضي، ولم تحدد فيها بلوم أسباب مغادرتها الحكومة.



وقد استقال قبلها وزير المالية ألبرتو كاراسكويلا في الثالث من مايو، وهو من اقترح مشروع قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضريبة على الدخل الذي أشعل الاحتجاجات.



وتم سحب مشروع قانون الإصلاح الضريبي، لكن السخط استمر وتحول إلى احتجاج أوسع مناهض للحكومة في بلد يعاني من عنف مستمر وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لرابع أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بنسبة 6,8 بالمئة عام 2020، وبلغ معدل البطالة 16,8 بالمئة فيما راوحت نسبة الفقر 42,5 بالمئة، بينما يعمل ما يقرب من نصف السكان الناشطين في قطاعات غير منظّمة.