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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ماذا لو لم يقبل الشحن .. طرق شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

عداد الكهرباء مسبوق
عداد الكهرباء مسبوق الدفع

 

 

وفرت وزارة الكهرباء والطاقة طرقا عديدة لشحن العدادات مسبوقة الدفع للتسهيل على المواطنين ، وذلك بعد زيادة عدد العدادات مسبوقة الدفع  التى تم تركيبها فى اطار خطة الوزارة لاستبدال 30 مليون عداد تقليدى بعدادات مسبوقة الدفع وذلك للقضاء على أخطاء الفواتير وعدم الحاجة لمرور قارئ العداد والمحصل بعد ذلك .


ومن ضمن طرق شحن العدادات مسبوق الدفع ،  الشحن عن طريق فورى أو عن طريق الفيزا  أو من خلال الهاتف المحمول 

 

طرق شحن  العدادات مسبوقة الدفع من “ فوري”

- أفرغ الكارت بإدخاله فى عداد الكهرباء.
- توجه إلى أقرب منفذ لفوري.
- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابعة لها.
- أدخل الكارت في ماكينة فوري وسيجري الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات إن وجدت.
- اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى، حسب رغبتك.
- أفرغ قيمة الشحن في عداد الكهرباء بوضع الكارت ثم سحبه ثم اضغط على زر العداد لتظهر لكِ القيمة المادية المتاحة (التي شحنتِ بها).

طريقة شحن كارت العدادات مسبوقة الدفع بـ “ الفيزا”


  - تحميل تطبيق سهل (GTPay) الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

سجل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

- ادخل الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء.​

 

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طريقة شحن عداد الكهرباء بـ “الموبايل ”

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول وهي :

1-التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" أو تحميل تطبيق الكهربا خالص وفوري لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختر شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

7- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

 

وصرح مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه عندما يرفض العداد مسبق الدفع استقبال أو الاستجابة لقيمة الشحن الجديدة التي يتم إدخالها ، تقوم  إدارة الكهرباء التابع لها  بتهيئة العداد لاكتشاف العيب أو الخطأ التقني أو الفني به، وعن  عند عدم استجابة العداد لمحاولات الشحن يتم استبداله على نفقة الشركة التابع لها .

 

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