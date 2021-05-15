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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدهور الوضع الأمني.. السفارة الأمريكية في تل أبيب تعلق إصدار التأشيرات

إعلان هام من السفارة
إعلان هام من السفارة الأمريكية في تل أبيب

أعلنت السفارة الأمريكية في تل أبيب اليوم السبت  تعليق خدماتها الروتينية بما في ذلك إصدار التأشيرات مؤقتاً بسبب الوضع الأمني بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية ضرب إسرائيل  بـ2500 صاروخ من قطاع غزة منذ بداية الأحداث التي تستمر لليوم السادس على التوالي ودوت صافرات الإنذار مجددًا في مستوطنات الغلاف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض طائرة مسيرة خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من داخل قطاع غزة.

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وأكدت حماس أنها استهدفت موقعا عسكريا في كيسوفيم بطائرة مسيرة ولكن الجانب الإسرائيلي يزعم أنه تم أسقاطها.

ووجهت الفصائل الفلسطينية  200 صاروخ على تل أبيب خلال الـ12 ساعة الماضية فيما قتل 8 إسرائيليين جراء الأحداث الأخيرة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي ارتفعت إلى 139 شهيدا.

وأوضحت المصادر، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الشهداء من بينهم 39 طفلا، و22 سيدة، ومسن، و1050 جريحا، أكثر من 40 منهم في حالة خطرة.

السفارة الأمريكية تل أبيب إسرائيل غزة التصعيد

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