أستاذ مناعة يعلن خبرا سارا بشأن لقاحات كورونا المتواجدة فى مصر..فيديو

لقاحات كورونا

كشف الدكتور محمد عبدالجواد، أستاذ التكنولوجيا الحيوية والمناعة بـ جماعة حلوان، عن أكثر الأسئلة الى توجه له وقال : " ناس كتير بتسأل آخد اللقاح الخاص بفيروس كورونا والا لاء".



وأضاف "عبد الجواد" خلال حواره على قناة أخبار مصر، أنه ينصح الجميع بالحصول على لقاحات كورونا المستجد، مؤكدًا أن مصر بها لقاحين.



وأوضح أن فاعلية لقاحات كورونا المتواجدة في مصر تصل إلى 90%، موضحا أن هذه النسبة كفيلة لحماية الفرد من الإصابة ولكن في حالة حدوث الإصابة تكون الأعراض بسيطة للغاية.



وأكد أن سبب الخوف من الحصول على اللقاحات هو الأخبار غير الصحيحة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة الحصول على الأخبار الصحيحة من مصدرها.



وأوضح أن دول العالم الأوروبية حصلت على اللقاحات والآن بدأت في تقليل قيودها الخاصة بالإجراءات الاحترازية، مضيفا أن السبب في منع حصول الأطفال على لقاحات كورونا هو نسبة الأطفال المشاركين في التجارب السريرية الخاصة بهم لم تكن كافية لإجازتها.



وشدد على أهمية الحصول على اللقاحات فور توفرها، منوها إلى أن السلالات الجديدة تؤثر بنسبة قليلة للغاية على فاعلية اللقاحات ولكن اللقاحات مازالت فعالة بنسبة كبيرة في الحماية من كورونا.



