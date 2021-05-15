بدون بخاخ .. تمارين سهلة لعلاج ضيق التنفس

يعد ضيق التنفس من أكبر المشكلات الصحية التى تهدد الإنسان لأنها تؤثر على معظم العمليات الحيوية التى تتم داخل جسم الانسان.

وتوجد طرق عديد تساعد فى علاج ضيق التنفس منها الأدوية والبخاخات والاعشاب وبعض تمارين التنفس.

وتعد تمارين التنفس أسهل وأرخص وسيلة لـ علاج ضيق التنفس بدون مضاعفات أو آثار جانبية.

نعرض لكم بعض التمارين التى تساعد فى علاج ضيق التنفس وفقا لما ذكره موقع “healthline” .

تنفس الشفة المضغوطة

أرخ عضلات رقبتك وكتفيك.

تنفس ببطء من خلال أنفك لمرتين ، مع إبقاء فمك مغلقًا.

حافظ على شفتيك كما لو كنت على وشك الصفير.

قم بالزفير ببطء وبلطف من خلال شفتيك إلى أربعة.



الجلوس إلى الأمام



يمكن أن تساعد الراحة أثناء الجلوس على استرخاء جسمك وعلاج ضيق التنفس.

اجلس على كرسي مع وضع قدميك على الأرض ، مع إمالة صدرك للأمام قليلاً.

أرِح مرفقيك برفق على ركبتيك أو أمسك ذقنك بيديك، تذكر أن تحافظ على استرخاء عضلات رقبتك وكتفيك.



الجلوس إلى الأمام باستخدام طاولة



إذا كان لديك كرسي وطاولة لاستخدامهما ، فقد تجد وضعية جلوس مريحة أكثر قليلًا لالتقاط أنفاسك.

اجلس على كرسي مع وضع قدميك على الأرض في مواجهة الطاولة.

قم بإمالة صدرك للأمام قليلاً وإراحة ذراعيك على الطاولة.

ضع رأسك على ساعديك أو على وسادة.



تمرين1

الوقوف مع دعم الظهر



يمكن أن يساعد الوقوف أيضًا على استرخاء جسمك والمسالك الهوائية، وقف بالقرب من الحائط ، ووجهك بعيدًا ، وأرح وركيك على الحائط.

أبقِ قدميك متباعدتين بمقدار عرض الكتفين وضع يديك على فخذيك، مع استرخاء كتفيك ، انحن قليلاً إلى الأمام ، ودلي ذراعيك أمامك.

تمرين 2

الوقوف بأذرع مدعمة



قف بالقرب من طاولة أو قطعة أثاث أخرى مسطحة وقوية تحت ارتفاع كتفك.

ضع مرفقيك أو يديك على قطعة الأثاث ، مع الحفاظ على رقبتك مسترخية.

أرح رأسك على ساعديك وارخي كتفيك.



تمرين 3

النوم في وضع استرخاء



يعاني الكثير من الناس من ضيق في التنفس أثناء نومهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الاستيقاظ بشكل متكرر ، مما يقلل من جودة ومدة نومك.

جرب الاستلقاء على جانبك مع وضع وسادة بين ساقيك ورفع رأسك بواسطة الوسائد ، مع الحفاظ على استقامة ظهرك أو استلقِ على ظهرك مع رفع رأسك وثني ركبتيك ، مع وضع وسادة تحت ركبتيك.

تساعد هاتان الوضعتان جسمك والممرات الهوائية على الاسترخاء ، مما يجعل التنفس أسهل واطلب من طبيبك تقييمك لتوقف التنفس أثناء النوم واستخدم جهاز ضغط المسالك الهوائية الإيجابي المستمر إذا أوصى بذلك.

تمرين 4

التنفس الحجابي



يمكن أن يساعد التنفس الحجابي أيضًا في ضيق النفس، لتجربة أسلوب التنفس هذا:

اجلس على كرسي مع ثني الركبتين والأكتاف والرأس والرقبة المريحة.

ضع يدك على بطنك وتنفس ببطء من خلال أنفك ويجب أن تشعر بتحرك بطنك تحت يدك.

أثناء الزفير ، شد عضلاتك ويجب أن تشعر بطنك يسقط إلى الداخل وأخرج الزفير من خلال فمك بشفاه مدببة.

ركز على الزفير أكثر من الشهيق. استمر في الزفير لفترة أطول من المعتاد قبل الاستنشاق ببطء مرة أخرى وكرر لمدة 5 دقائق.

يمكن استخدام هذه التمارين في أي وقت تشعر فيه بضيق في التنفس ، خاصة أثناء الانشطة الصعبة أو رفع الأشياء أو صعود السلالم.