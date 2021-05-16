البعثات تعلن عن منح للدراسة في الكليات المتخصصة بمجال التكنولوجيا في اليابان.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان فى القاهرة بأن الحكومة اليابانية أعلنت عن تقديم منح للدراسة في الكليات المتخصصة في مجال التكنولوجيا في اليابان لعام 2022 للطلبة المصريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم. وسوف تكون استمارة التقديم متاحة على موقع السفارة على الإنترنت.



آخر موعد للتقديم: قبل الساعة السابعة مساء يوم الأحد 23 مايو2021.

وللاطلاع على المؤهلات المطلوبة وكافة شروط التقدم والتفاصيل الخاصة بالمنحة والاختيار ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الإلكتروني التالي:

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00153.html

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-technology.html

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة جمهورية اندونيسيا بالقاهرة بشأن تقديم جامعة سيلاس مارت الحكومية فى إندونيسيا منحة دراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المختلفة للطلاب الأجانب.



وأشارت إلى أنه للاطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الإلكتروني التالي:

https://io.uns.ac.id/uns-scholarship-2021/

https://io.uns.ac.id/admission

https://spmb.uns.ac.id/international/registration/step-one

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.