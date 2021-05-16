البعثات تعلن عن منح للدراسة في الكليات المتخصصة بمجال التكنولوجيا في اليابان.. تفاصيل
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان فى القاهرة بأن الحكومة اليابانية أعلنت عن تقديم منح للدراسة في الكليات المتخصصة في مجال التكنولوجيا في اليابان لعام 2022 للطلبة المصريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم. وسوف تكون استمارة التقديم متاحة على موقع السفارة على الإنترنت.
آخر موعد للتقديم: قبل الساعة السابعة مساء يوم الأحد 23 مايو2021.
وللاطلاع على المؤهلات المطلوبة وكافة شروط التقدم والتفاصيل الخاصة بالمنحة والاختيار ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الإلكتروني التالي:
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00153.html
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-technology.html
وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.
وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة جمهورية اندونيسيا بالقاهرة بشأن تقديم جامعة سيلاس مارت الحكومية فى إندونيسيا منحة دراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المختلفة للطلاب الأجانب.
وأشارت إلى أنه للاطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الإلكتروني التالي:
https://io.uns.ac.id/uns-scholarship-2021/
https://io.uns.ac.id/admission
https://spmb.uns.ac.id/international/registration/step-one
وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.