عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: كل شركات الطيران ألغت رحلاتها إلى تل أبيب

إسرائيل: كل شركات
إسرائيل: كل شركات الطيران الأجنبية ألغت رحلاتها إلى تل أبيب

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم السبت، أن كل شركات الطيران الأجنبية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي استعداد تل أبيب لعدة أيام من القتال على جبهة قطاع غزة،حسبما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن حركة حماس دفعت ثمناً باهظاً خلال الأيام الماضية.

الطيران الإسرائيلي يقصف برج جديد في غزة

أول رد من البيت الأبيض على قصف إسرائيل برج الجلاء في غزة

وأوضح أن إسرائيل لديها  المزيد من الخطط الهجومية في جعبتها، في إشارة إلى تصعيد مكثف  للضربات خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك مع دخول التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يومه السادس، حيث يواصل الاحتلال شن غارات جوية عنيفة على الأبراج السكنية والمدنيين في القطاع.

وكان الطيران الإسرائيلي قد قصف اليوم برج الجلاء الذي يضم مكاتب لقنوات ووكالات صحفية، بينها قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

تل أبيب الجيش الإسرائيلي قصف اسرائيل قصف غزة اخبار العالم طيران اسرائيل

موضوعات متعلقة

إسرائيل تدمر المساجد.. بيان هام من وزارة الأوقاف الفلسطينية

بالفيديو.. صواريخ غزة تثير الذعر في تل أبيب

الطيران الإسرائيلي يقصف برج جديد في غزة

ترشيحاتنا

بسبب مشهد في الاختيار 2.. إنجي المقدم تبكي على الهواء

وحش جدا.. خالد بيومي يهاجم فريق الأهلي رغم الفوز على صن داونز

القسام تعلن استهداف تل أبيب بعشرات الصواريخ.. وحظر التجوال يعود من جديد

هل هناك زكاة على العقارات والسيارات؟ مجمع البحوث يجيب

مخرج موسى: محمد رمضان صور المشاهد حافيًا لمدة 40 يوما.. والفيضان في مدينة الإنتاج

كادت أن تبكي.. رد فعل سهر الصايغ على مشهد اغتصبها بـ الطاووس.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل

صلاح محسن يضيف ثاني أهداف الأهلي أمام صن داونز

مخدماتية للأستاذة.. اشتعال خناقة مها أحمد وأسرة السقا بكلمات جارحة | تفاصيل

ندل وجبلي اكتئاب .. القصة الكاملة لهجوم مها أحمد على السقا وكرارة

والدة أحمد السقا ترد على مها أحمد: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار"

خطأ فادح وهدفين وركلة جزاء منسية .. ملخص مباراة الأهلي وصن داونز| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

أكلات العيد .. كشرى سريع لنجلاء الشرشابي

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

فيديو

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ