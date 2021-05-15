الجيش الإسرائيلي: كل شركات الطيران ألغت رحلاتها إلى تل أبيب

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم السبت، أن كل شركات الطيران الأجنبية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي استعداد تل أبيب لعدة أيام من القتال على جبهة قطاع غزة،حسبما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن حركة حماس دفعت ثمناً باهظاً خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن إسرائيل لديها المزيد من الخطط الهجومية في جعبتها، في إشارة إلى تصعيد مكثف للضربات خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك مع دخول التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يومه السادس، حيث يواصل الاحتلال شن غارات جوية عنيفة على الأبراج السكنية والمدنيين في القطاع.

وكان الطيران الإسرائيلي قد قصف اليوم برج الجلاء الذي يضم مكاتب لقنوات ووكالات صحفية، بينها قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية.