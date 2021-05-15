أمامنا أيام صعبة.. نتنياهو: ما يجري داخل إسرائيل خطير للغاية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يوجه ضربة قاصمة لـ "الإرهاب" في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في كلمة له "نبذل كل ما في وسعنا لعدم الإضرار بالمدنيين في قطاع غزة"، مشيدًا بدعم الرئيس الأمريكي وقادة دول أخرى لإسرائيل.

وعلق نتنياهو على تصاعد الاشتباكات بين السكان من عرب 48 والإسرائيليين في مدن إسرائيل قائلًا "أمامنا أيام صعبة. ما يجري داخل بلادنا خطير جدا وثمة مجموعات من المخربين علينا أن نوقف عملهم، وكل من يدعم المخربين في الداخل سيدفع ثمنا باهظا".

وتابع نتنياهو "نهدم أبراج الإرهاب التي تؤوي أنشطة الإرهابيين في غزة وكذلك نضرب مساكن قادة الإرهاب، وأقول لقادة حماس لا يمكن أن تختبئوا تحت الأرض أو فوقها".

وقال نتنياهو "العملية في غزة لم تنته بعد وستتواصل حتى تحقق هدفها وهو منع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وسنفعل كل ما هو مطلوب لإعادة الهدوء لشوارع إسرائيل".

وكان الطيران الإسرائيلي قد قصف اليوم برج الجلاء الذي يضم مكاتب لقنوات ووكالات صحفية، بينها قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة "أسوشيتد برس" جاري بروتيت في بيان إنهم أصيبوا بالصدمة و"الرعب" جراء قصف الجيش الإسرائيلي المبنى الذي يقع فيه مكتب الوكالة في قطاع غزة.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي يعلم بوجود العديد من المؤسسات الإخبارية في البرج المستهدف، مشيرا إلى تلقيهم تحذير من إسرائيل قبل قصف المبنى.

وأضاف "لقد تجنبنا بصعوبة خسارة فادحة في الأرواح.. كان هناك عشرات من صحفيي وكالة أسوشيتد برس والعاملين المستقلين داخل المبنى ولحسن الحظ تمكنا من إجلائهم في الوقت المناسب".

وتابع مدير أسوشيتد برس "نحن نسعى للحصول على معلومات من الحكومة الإسرائيلية ونعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لمحاولة معرفة المزيد".

وأكمل في بيانه "لن يعرف العالم الكثير عما يحدث في غزة بسبب ما حدث اليوم".

كانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بتدمير الطيران الإسرائيلي برج الجلاء بـ 6 صواريخ الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة من بينهم قناة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس.

ودفعت إسرائيل، اليوم السبت، بالمزيد من الآليات العسكرية الحربية نحو الحدود على غزة، مع تجدد القصف العنيف والغارات الجوية على القطاع، فيما أطلقت عشرات الصواريخ من القطاع نحو تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، ومستوطنات غلاف غزة.

وفي حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل شخص بعد سقوط صاروخ في تل أبيب، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان المدينة البقاء في الملاجئ.

كما تم اعتراض صواريخ بمحيط مطار بن جوريون، حيث سمع عدة انفجارات. بينما سقط صاروخ في مدينة رامات جان قرب تل أبيب، حيث أصيبت بعض المباني إصابات مباشرة.