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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تسبب الشيخوخة

توقف عنها فورا.. 5 مواد غذائية تقضي على شبابك وتسبب الشيخوخة

أطعمة تسبب الشيخوخة
أطعمة تسبب الشيخوخة

الشيخوخة مرحلة لا مفر منها في الحياة ولا توجد طريقة لإيقافها أو تغييرها، وهناك بعض المواد الغذائية التي يستهلكها الشخص في حياته اليومية بشكل منتظم تجعله يشيخ بشكل أسرع.

فيما يلي قائمة من 5 عناصر غذائية يمكن أن تجعل الشخص يبدو أكبر سنًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الكحول
 

يؤثر الكحول على الكبد ووظائفه.. يعمل الكبد السليم بشكل صحيح ويطرد جميع السموم من الجسم بشكل طبيعي. ولكن عند تناول الكحول بشكل يومي، يبدأ في التأثير على الكبد بشكل سلبي حيث تبدأ السموم في التراكم ويبدأ الجلد في إظهار مشاكل مثل حب الشباب والتجاعيد والشحوب وحتى الوردية.

الكحول يسبب الجفاف ويمكن أن يؤثر على نمط النوم إلى حد كبير، ويؤدي النوم غير الكافي إلى تصبغ الجلد والتجاعيد ويقلل أيضًا من مرونة الجلد.
 

2. ملح
 

متوسط ​​كمية الملح التي ينصح بها الأطباء يوميًا هي 1500 مجم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم و2300 مجم للبالغين، وحسب الأبحاث، يبلغ متوسط ​​تناول الملح من قبل البالغين 3400 مجم على أساس منتظم، وليس هؤلاء الأشخاص فقط هم الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، ولكن أيضًا زيادة التغيرات في زيادة الوزن، وزيادة تناول الملح يزيد أيضًا من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك من الأفضل الحد من تناول الملح ومحاولة استبداله بالتوابل والتوابل الأخرى.

3. سكر
 

السكر هو أسوأ شيء يمكن أن يدخل جسم الإنسان، ولا يمكن منعه مباشرة من النظام الغذائي بالكامل، ولكن يمكن تقييد الكمية التي نستهلكها بشكل يومي.
 

4. الكربوهيدرات
 

الكربوهيدرات مهمة للجسم لأنها توفر الطاقة للجسم لأداء وظائفه بشكل صحيح، تتحلل الكربوهيدرات إلى سكر بسيط بشكل طبيعي، ومن الطبيعي أن تلك الكربوهيدرات المصحوبة بالألياف والبروتينات والدهون (الكربوهيدرات المعقدة) هي التي تتحلل بسهولة ولا تزيد من مستوى السكر في الدم. 

من ناحية أخرى، تعمل الكربوهيدرات البسيطة على رفع مستوى السكر في الدم مما قد يرتبط بعملية الشيخوخة وبالتالي تشكيل خطوط دقيقة وتجاعيد أكثر وضوحًا على الوجه، لذلك ينصح بالحد من تناول الكربوهيدرات، قدر الإمكان.
 

5. الكافيين

غالبًا ما يوجد الكافيين في مشروبات الطاقة والصودا ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف، الذي يؤدي بدوره إلى ظهور التجاعيد وبقع الشيخوخة والخطوط الدقيقة والبهتان. 

الإفراط في تناول الكافيين يعطل نمط النوم، لذلك من الأفضل تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أثناء الليل قبل الذهاب للنوم.

الكحول الشباب المواد الغذائية أطعمة شيخوخة الشيخوخة غذاءية

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