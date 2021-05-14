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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 أطعمة طبيعية وفعالة تعالج ضغط الدم.. تعرف عليها

علاج ضغط الدم
علاج ضغط الدم

يُعرف ضغط الدم المرتفع بأنه ارتفاع ضخ الدم المحمل بالأكسجين من القلب في الشرايين عن معدلاته الطبيعية، والتي تبلغ 120 مم زئبق بالنسبة للضغط الانقباضي و80 مم زئبق بالنسبة للضغط الانبساطي، لتصبح 140/90 أو أكثر من ذلك.

يعتقد الكثير من الناس أن ارتفاع ضغط الدم مشكلة يصعب السيطرة عليها، لكن مع استشارة الطبيب المعالج وتناول العلاج اللازم يمكن السيطرة على المرض. 

وإليكم أبرز الأطعمة الطبيعية التي تساعد على خفض ضغط الدم…

 

نوع مهمل من الفواكه يحافظ على ضغط الدم ومستويات السكر

5 أطعمة فعالة لـ علاج ضغط الدم المرتفع

 

عصير الشمندر (البنجر):

عصير البنجر فعال جداً في خفض ضغط الدم المرتفع، ويمكنك تناول عصير البنجر يومياً لهذا الغرض، كما يمكن الاستعاضة عنه بعصير البطيخ أو الفواكه الحمضية كذلك، فهي تفيد أيضاً في علاج ضغط الدم المرتفع.
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الخيار:

الخيار غني بالبوتاسيوم وعصير الخيار ينظم ضغط الدم سواء كان مرتفعاً أم منخفضاً، لذا ينصح بشرب كوب واحد من عصير الخيار الطازج يومياً.
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الثوم:

ربما يكون الثوم أفضل علاج لارتفاع ضغط الدم، ووفقاً للدراسات فإن تناول الثوم يقلل من ضغط الدم ويقلل كذلك من الكوليسترول ويزيد من سيولة الدم ويقوي القلب كما يمكن أن يقي من وقوع النوبة القلبية لمن يشعر أنه على أعتاب الإصابة بها وذلك بتناول 2-3 فصوص ثوم واحدة تلو الأخرى .

أفضل الطرق لاستخدام ( الثوم ) كعلاج لضغط الدم المرتفع

هي بتناول المزيج المكون من 6 قطرات من عصير الثوم و4 ملاعق صغيرة من الماء مرتين يومياً.

الاكتفاء بتناول فص ثوم واحد يومياً  
طازجاً أو مطبوخاً

ضغط الدم خفض ضغط الدم البنجر الثوم اخبار الصحة

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