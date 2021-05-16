بعد التنمر عليه .. تصالح 3 أطفال مع أجنبي بالمعادي

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف ملابسات واقعة التنمر على شاب أجنبي على يد ٣ أطفال بالمعادي.

وعقب ضبط المتهمين وحضور الشاب الأجنبي، قرر الأخير التصالح لكونهم أطفالا، وذلك بعد اعتذارهم له.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن قيام 3 أطفال يستقلون دراجة نارية بإلقاء مشروب تجاه أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول أثناء تواجده بأحد المحال بمنطقة المعادي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة 3 أطفال مقيمين بدائرة قسمي شرطة المعادي، دارالسلام عقب تقنين الإجراءات تم استدعائهم؛ حيث حضروا بصحبة والد أحدهم، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.