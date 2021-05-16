ارتفاع عدد شهداء ومصابي غارات الاحتلال .. ودعوات لشد الرحال إلى الأقصى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على قطاع غزة

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في البلدة القديمة في القدس فجر الأحد، منهم: عدنان شلودي ويزن وخالد الباسطي وفارس جابر وشاهر السلايمة ونجله محمد. بحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية.

وقالت مصادر فلسطينية محلية، إن دعوات لشد الرحال والرباط في باحات المسجد الأقصى صباح اليوم ظهرت اليوم على إثر تهديدات المستوطنين باقتحامه اليوم.

وانتشل الدفاع المدني الفلسطيني ينتشل أحد الناجين من تحت أنقاض منزل استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي بحي الرمال بمدينة غزة، ونقل 3 إصابات من بيت لعائلة عقل بعد قصفه بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت الداخلية الفلسطينية في غزة إعادة فتح معبر رفح البري مع مصر أمام حركة المسافرين في الاتجاهين.

واستهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم الأحد لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة.