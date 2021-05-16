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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آثار القاهرة : جداول الامتحانات النهائية ستعلن على الموقع الرسمى للكلية

صدى البلد

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار  جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 . 

 

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، إن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني سوف تعلن قبل موعد الامتحان بأسبوعين علي الأقل، وذلك على الموقع الرسمي للكلية والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك . 

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حقيقة حذف أجزاء من المقررات الدراسية قبل امتحانات جامعة القاهرة

وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية  وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.
 

الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار الفصل الدراسي الثاني المجلس الاعلى للجامعات اخبار التعليم

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