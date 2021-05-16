عميد آثار القاهرة : جداول الامتحانات النهائية ستعلن على الموقع الرسمى للكلية
كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 .
وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، إن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني سوف تعلن قبل موعد الامتحان بأسبوعين علي الأقل، وذلك على الموقع الرسمي للكلية والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .
وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.
وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.
كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.