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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

عقوبة سرقة التيار
عقوبة سرقة التيار الكهربائي

تكثّف وزارة الكهرباء من حملاتها لضبط حالات سرقة الكهرباء ، بهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية، عقب تخطيها 20% وتكبدها خسائر بالمليارات. 

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سرقة التيار الكهربائي

7 ملايين محضر سرقة منذ بداية 2021، وبلغت قيمة سرقاتها 4.5 مليار جنيه، حيث غلّظ القانون عقوبة سرقة الكهرباء لمنع الطرق غير الشرعية للحصول على المرفق دون اتباع الإجراءات القانونية والشروط اللازمة.

كما يهدف القانون إلى ردع المخالفين والحد من كثرة حوادث سرقة الكهرباء وترسيخًا لمبدأ المسئولية المجتمعية تجاه الوطن، وحفاظا على المال العام للدولة.

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عقوبة سرقة الكهرباء 

الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على مائة ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، هي عقوبة سرقة الكهرباء وتوصيل المرفق لفرد أو جهة دون سند قانوني، أو الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، أو العلم بارتكاب أي مخالفة توصيل كهرباء دون إبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

عقوبة سرقة التيار

وشدد القانون على أنه في حال العودة إلى سرقه الكهرباء تزيد مدة الحبس إلى سنة، والغرامة من 20 إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار المسروق.

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