سامح شكري لمجلس الأمن: العالم شهد استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس

سامح شكري لمجلس الأمن: شهدنا استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، أن العالم أجمع شهد استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس.

وأضاف شكري خلال كلمة له بمجلس الأمن: "القضية الفلسطينية شهدت انتكاسات متوالية عبر تاريخها وهو ما أوصلنا إلى المشهد الحالي".

وتابع: "مضى 72 عامًا على بدء المأساة الفلسطينية، والتهجير القسري سياسة إسرائيلية ممنهجة".

واستطرد الوزير شكري: "على مجلس الأمن أن يرتقي إلى المسؤولية الملقاة على عاتقه لحل الأزمة الحالية، والعمليات الإسرائيلية على غزة تهدد مستقبل السلام في المنطقة".