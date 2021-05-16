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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : امتحانات الفصل الدراسى الثانى وفقا للمقررات الدراسية بالكليات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع الجامعات المصرية فعاليات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات بنظام التعليم الهجين، حيث تتم الدراسة الكترونيا عبر المنصات الخاصة بالجامعات بنسبة 60% و داخل الجامعة حضوريا بنسبة 40% وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات للحد من انتشار وباء فيروس كورونا .

 


وأكدت  الجامعات الحكومية، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2021 الجاري 2020/2021، ستكون في المواعيد المحددة والمقررة من قبل المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، وذلك خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، ووفقا لجداول الكليات، ونظام التعليم الهجين.

 

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستكون وفقا للقرارات الدراسية التي يتم دراستها خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري بالكليات  ولن يتم حذف اى جزئية من المناهج حتى لا تؤثر سلبيا على الطلاب وتعيق تأهيلهم لسوق العمل . 

 

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جدير بالذكر أن كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، بالتعاون مع جمعية “الانسيا” الدولية،  بدأت عقد مؤتمر "بناء الإنسان.. تربية.. فنون.. تكنولوجيا.. تراث" والذي يستمر حتى يوم 19 مايو 2021 ويتناول محاور متعددة عن التأهيل والعلاج بالفن والتربية الفنية لكافة الفئات في المجتمع بالإضافة إلى تطور الفن في القرن الواحد والعشرين.

 


وتتمثل المحاور فى :

- استراتيجيات التأهيل والعلاج بالفن 
- استراتيجيات التأهيل بالفن وذوي الهمم، والفنون والأطفال ذوى صعوبات التعلم 
- التأهيل بالفن لمرضى السرطان 
- التأهيل بالفن للمدمنين وللفئات المهمشة 
- تدريب المتخصصين و الأخصائيين بالمؤسسات الثقافية 
- دور الفنون في العلاج الوظيفي، الفنون للاكتشاف المبكر للاضطرابات السلوكية وعلاجها
- تفعيل دور الفنون في المراكز التأهيلية، والفن ودمج الأطفال ذوى الهمم، اضطرابات الأطفال في زمن الحروب والثورات
- وتحقيق الرفاهية بالفن للمسنين، دور التكنولوجيا في العلاج والتأهيل بالفن.

 

 

كما يناقش محور العلوم والتكنولوجيا والتنمية المستدامة ويتضمن التعددية الثقافية والمواطنة والتنمية المجتمعية المستدامة، الوعي وتفسير الرسائل الإعلامية المقروءة والبصرية، التكنولوجيا الرقمية الجديدة ومتطلبات التنمية، العروض المتحفية والمتاحف الافتراضية، دعم القيم الإنتاجية التنافسية، الترميز وفك الترميز وثقافة الفن، كذلك محور الفنون في القرن الواحد والعشرين ومستقبل التعليم 2050، ويتضمن الفن بين الهوية والعالمية ومحاربة التطرف، الفن وتنمية العقل لمواجهة التحديات، والفن وإعادة بناء الشخصية، والفنون لتحقيق رفاهية الفرد والمجتمع.
 

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