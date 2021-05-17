عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي يكشف موعد نهاية القصف على قطاع غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على قطاع غزة

كشف مسؤول أمني إسرائيلي أنه بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال في تصريح لقناة "12" الإسرائيلية، إنه "بناء على جلسة الكابينيت التي عقدت اليوم، يقدر أنه بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة".

txt

جريمة حرب.. قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة.. فيديو وصور

txt

جريمة للاحتلال.. أكثر من 100 غارة إسرائيلية على قطاع غزة

وتابع: "نقترب من نهاية الجولة وندخل إلى أيام حرجة"، مشيرا إلى أن "انتهاء الجولة سيستغرق عدة أيام".

وأشار إلى أن مسؤولين في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يقدرون انتهاء المعركة عن طريق الوساطة المصرية وبدون فرض شرط إعادة جثامين الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، على ضرورة ممارسة الجميع لعقيداتهم دون خوف أو مضايقة أو عنف.

وقال بايدن: "يجب أن يستطيع الجميع ممارسة عقيدتهم بكرامة دون خوف أو مضايقة أو عنف وسوف ندافع عن هذا الحق للجميع".

وأضاف: "نؤمن بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بالتساوي العيش في أمان، وستواصل إدارتي إشراك الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء الإقليميين للعمل نحو تهدئة مستدامة".

فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 100 غارة جوية متتالية وعنيفة على مدينة غزة ومحيطها خلال نصف ساعة فقط.

وتعد هذه الغارات هي الأعنف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتسببت الغارات الإسرائيلية في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استهداف مقر الاستخبارات العسكرية التابع لحركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تحاول إصابة منصة الغاز في حقل تمار بالداخل المحتل بالصواريخ.

وقالت الصحيفة إنه خلال الأسبوع الماضي، أطلقت حركة حماس العشرات من الصواريخ باتجاه منصة تمار للغاز الطبيعي الإسرائيلية، والتي تم تفريغها من الوقود وتم إيقافها مؤقتًا في بداية التصعيد.

وأضافت أنه لم يقترب أي من هذه الصواريخ من ضرب المنصة، المحمية ببطارية القبة الحديدية المضادة للصواريخ المحمولة على متن السفن وأنظمة دفاعية أخرى. نظرًا لأن الصواريخ التي يتم إنتاجها في القطاع ليست ذخائر دقيقة التوجيه، فمن المستبعد جدًا أن تضرب المنصة على الإطلاق، وهو هدف صغير للغاية ليتم ضربه من الساحل.

وتابعت أنه يمكن للمركبات الجوية غير المأهولة التي تحمل متفجرات، مثل تلك التي أسقطتها طائرة مقاتلة من طراز F-16 فوق البحر الأسبوع الماضي، استهداف الحفارة بشكل أكثر فاعلية، مما يتطلب دفاعات جوية كبيرة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي.

وواصلت الصحيفة أنه بشكل عام، نجحت بحرية الاحتلال الإسرائيلي في منع جميع محاولات حماس لاستخدام قدراتها البحرية ضد أهداف إسرائيلية في البحر وعلى الشاطئ.

وزعمت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر معظم البنى التحتية البحرية وأسلحة الحركة خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك عدد من الغواصات المستقلة التي طورتها حماس في السنوات الأخيرة، كل منها قادرة على حمل 30 كيلوجرامًا (66 رطلاً) من المتفجرات وتوجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). على الرغم من أن جيش الاحتلال يعتقد أن المزيد من الأسلحة ربما لا تزال في حوزة حماس. 

قطاع غزة الكابينيت المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الوساطة المصرية حماس

موضوعات متعلقة

الشرطة السعودية تلقي القبض على 60 شخصا لهذا السبب

سرايا القدس تطلق رشقات صواريخ اتجاه مستوطنات إسرائيلية

هنية يتصل بشيخ الأزهر.. الفلسطينيون صامدون وسنواصل حماية الأقصى والمقدسات

عقب رفع منع السفر.. الطيران السعودي يضع دليل الإرشاد للمسافرين

بايدن: نؤمن بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بالتساوي العيش في أمان

جريمة للاحتلال.. أكثر من 100 غارة إسرائيلية على قطاع غزة

عقب عودة الرحلات للخارج.. أول بصمة على جواز سفر سعودي.. فيديو

جيش الاحتلال يستهدف مقر الاستخبارات العسكرية لحركة حماس

ترشيحاتنا

لماذا سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟.. 50 سرا عنها يجعلك تختمها يوميا

تغييرات في أسعار شيفروليه ايكونوكس موديل 2022.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

أبو جريشة : تغيير 5 مدربين هذا الموسم أدى إلى عدم استقرار الإسماعيلي

خير الأذكار.. ما تقوله بعد صلاة الفجر والصلوات المكتوبة

رغم إصابته بكورونا.. وزير كبير يمسح وينظف أرضية المستشفى| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

الشرطة السعودية تلقي القبض على 60 شخصا لهذا السبب

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

أول تعليق من حمدي النقاز على هزيمة الترجي بثنائية أمام شباب بلوزداد

تبدأ اليوم الاثنين.. مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة بعد عيد الفطر

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إصابته بكورونا.. وزير كبير يمسح وينظف أرضية المستشفى| صور

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

اﻟﻤﺰﻳﺪ