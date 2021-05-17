حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بطوخ

أمرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات والمخدرات المضبوطة.



وكانت مديرية أمن القليوبية قد شنت حملة مكبرة على البؤر الإجرامية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي.



استهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدداً من دوائر الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديرية أمن القليوبية.



أسفرت الحملة عن ضبط قضيتي مخدرات، تم خلالها ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة اثنين من المتهمين، لأحدهما معلومات جنائية، وضبط 2 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 2115 حكم قضائي متنوع.



وأُحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة، التي تولت التحقيق، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، وتحريز المضبوطات، وطلب تحريات المباحث.



من ناحية اخرى لقى كهربائي بمجلس مدينة شبين القناطر ، مصرعه أثناء قيامه بتركيب كشاف إنارة في أحد أعمدة الكهرباء بالمقابر حيث اختل توازنه وسقط من على السلم وتوفى في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من مأمور شبين القناطر بتلقيه بلاغا بسقوط كهربائي تابع للوحدة المحلية لشبين القناطر من على سلم أثناء تركيب كشاف في أحد أعمدة الإنارة بالمقابر.



وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وتبين أن المتوفى يدعى "عبدالخالق. م" 43 سنة كهربائي أثناء قيامه بالعمل بتركيب كشاف في أحد أعمدة الإنارة بالمقابر سقط من على السلم أرضا ما أدى إلى وفاته وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة.



من جانبه قال المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر إنه فور علمه بالواقعة انتقل إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى المستشفى، مشيرا إلى أن الحادث قضاء وقدر وأن المتوفى كان يقوم بعمله بتركيب كشافات الإنارة في المقابر.