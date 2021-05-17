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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة إصابته بكورونا.. إسلام إبراهيم يكشف تفاصيل أزمته الصحية

اسلام ابراهيم
اسلام ابراهيم

نشر الفنان اسلام ابراهيم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن تفاصيل تعرضه الى وعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى. 

وقال اسلام ابراهيم : “اولا بشكر كل الناس اللي حاولت تتصل بيا او تبعتلي رسايل وأسف اني مكنتش بقدر ارد بعد فحوصات وتحاليل كتير جدا اكتشفت ان عندي التهاب حاد في جدار المعدة ادي الي التهابات في القولون وده اللي كان مسبب كل الاعراض اللي عندي واللي هي اصلا متشابهة مع اعراض الكورونا”. 

واضاف اسلام ابراهيم : ولكن طريقة العلاج مختلفة تماما وده بعد ما تأكدت ان معنديش كورونا بعدما عملت المسحة وتحاليل الكورونا مرتين". 

وأوضح إسلام إبراهيم : دعواتكم بالشفاء العاجل لان الموضوع مؤلم جدا ومش سهل ولكن الحمد لله علي كل حال
بشكر د احمد سمير علي وقوفه جنبي اليومين اللي فاتو اي معلومات اخري عن حالتي الصحية غير صحيحة بالمرة  وان شاء الله هتعدي علي خير بفضل ربنا ثم دعواتكم". 

اسلام ابراهيم فى المستشفى 

وكان نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد أيام من معاناته مع أعراض البرد والإنفلونزا، بحسب ما أعلنه على حسابه بموقع فيسبوك.

ونشر إسلام إبراهيم صورة له أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، وعلق على الصورة قائلا:" دعواتكم بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي ايه".

أعلن الفنان إسلام إبراهيم منذ يومين معاناته مع أعراض شبيهة لفيروس كورونا رغم سلبية مسحته عدة مرات.

وكتب إسلام إبراهيم عبر فيسبوك:" من شهر ونص كده جالي دور برد شديد قعدت فية حبة حلوين وطبعا أنا أول لما بكح بجري أعمل مسحة وتحليل أجسام مضادة عشان بخاف أعدي أمي وأبويا أو زمايلي لو بصور".

واستطرد:"الحمد لله النتيجة طلعت سلبية.. ودلوقتي حرارتي ٣٩ونص وبتطلع وبتنزل وعندي تكسير في عضمي والعيد باظ وبردوا عملت المسحة والتحليل والحمد لله النتيجة طلعت سلبية وطلع عندي بكتريا في الشعب الهوائية".

بعد وعكة صحية.. نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى

تكسير في الجسم وحرارة مرتفعة .. إسلام إبراهيم يكشف حقيقة إصابته بكورونا

حقيقة اصابته بكورونا 

كما  أعلن الفنان إسلام إبراهيم، ارتفاع درجة حرارته، فضلا عن شعوره بتكسير في العظام، مشيرا إلى إجرائه تحليل «pcr»، وجاءت نتيجة المسحة والتحاليل سلبية.

وكتب إسلام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه «من شهر ونص كدة جالي دور برد شديد، قعدت فيه حبة حلوين، وطبعا أنا أول لما بكح، بجري أعمل مسحة وتحليل أجسام مضادة، عشان بخاف أعدي أمي وأبويا، أو زمايلي لو بصور، والحمد لله النتيجة طلعت سلبية».

وأضاف: «دلوقتي حرارتي 39 ونص، وبتطلع وبتنزل، وعندي تكسير في عضمي، والعيد باظ، وبردو عملت المسحة والتحليل، والحمد لله النتيجة طلعت سلبية، وطلع عندي بكتيريا في الشعب الهوائية»

واختتم: «الحقيقة في وسط انتشار كورونا، مناعتي دي بتضحكني أوي، اللي هو أنا ضعيفة، بس بشرفي مع ضحكة رقيعة.. كل سنة وأنتو طيبين، وعيد سعيد، وخلي بالكم من نفسكم، بجد الدنيا مش كورونا بس»
يذكر أن اخر اعمال اسلام كان  مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى  بطولة كل من أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجي.

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