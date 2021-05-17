الداخلية تحبط عملية تهريب بضائع أجنبية وتنفذ 92 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حملاتها الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط قضية تهريب واحدة لبضائع أجنبية الصنع، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد 10 قضايا.

وفى مجال المخالفات المرورية تم ضبط عدد 1797 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 92 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.