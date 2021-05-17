مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: مباحثات سد النهضة ستتغير بعد زيارة الرئيس السيسي لفرنسا.. فيديو

قال الدكتور أحمد يوسف، المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إن الأمور ستتغير في ملف سد النهضة بعد زيارة الرئيس السيسي لفرنسا.



وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "المنطقة الأفريقية مشتعلة حاليا لأن كل الدول الكبرى تسعي وتتسابق لأن يكون لها قواعد عسكرية في المنطقة"، لافتا: "دولة جيبوتي تعتبر تابعة لفرنسا".



وأشار: "التعاون المصري الفرنسي في ملف القرن الأفريقي في غاية الحساسية لأنه يمس البحر الأحمر ويمس قناة السويس"، مؤكدا: "بعد هذه الزيارة لباريس ربما ستكون هناك مواقف أخري فيما يخص ملف سد النهضة".



وتابع: "في باريس نلاحظ تغير في الرأي العام الفرنسي تجاه ملف سد النهضة"، مردفا: "الأزمات الداخلية في أوروبا وفرنسا تجعلهم لا يهتمون كثيرا بما يحدث، أما الآن هناك اهتمام بملف سد النهضة".

