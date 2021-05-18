عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تبحث سداد 5.6 مليار جنيه لمياه الشرب والكهرباء في شهرين.. تفاصيل

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

تعكف وزارة المالية علي تحويل 5.6 مليار جنيه ضمن مستحقات الشركتين القابضتين للكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لدى الهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية، خلال الفترة من مايو حتى يونيو من العام المالي الجاري؛ ليرتفع إجمالي ما تم تحويله من مستحقات مالية إلى 7.6 مليار جنيه خلال الربع المالي الأخير من السنة المالية الحالية.


وبحسب ما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات له، فإن تلك المستحقات سيتم دفعها من خلال إجراء مقاصة بين مديونيات الـ 3 جهات المذكورة، بحيث يتم خصم ديون كلا من الشركتين القابضتين للمياه والصرف الصحي والكهرباء؛ طرف الهيئة العامة للبترول.

وزير المالية: التعامل مع أزمة كورونا أكسب مصر ثقة العالم واحترامه

وزير المالية: قمة باريس تهدف لمساعدة اقتصاد السودان في التغلب على المرحلة الصعبة


وقال " معيط" إن تلك الإجراءات تأتي في إطار فض التشابكات المالية بين الجهات والوزارات الحكومية المختلفة؛ بغرض السيطرة على معدلات الدين العام، وبما ينعكس على تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة، وترشيد الإنفاق العام، وتحقيق الاستدامة المالية.

 

تكليف رئاسي

ذكر وزير المالية أن هناك إجراءات تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية والخدمية؛ لسداد المستحقات الخاصة بالجهات الخدمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئات والكيانات الحكومية وبعضها، باعتباره تكليفا رئاسيا.

مياة الشرب مياه الشرب والكهرباء

موضوعات متعلقة

وزير المالية: إفريقيا بها فرص استثمارية كبيرة تحتاج إلى تمويل

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 18-5-2021

مصطفى بكري: قصف صواريخ لبنانية على إسرائيل أربك حسابات الاحتلال

حالة الطقس في جميع أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء.. تفاصيل

هل يجوز تكرار العمرة عن الميت وما هي شروطها؟ اعرف الحكم

رئيس قوى عاملة البرلمان: وزير المالية أقر بأن ندب العاملين بالصناديق الخاصة غير قانونى

بعد إعلان رحيله.. 3 أندية إنجليزية ترغب في التعاقد مع هاري كين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

عقوبات صارمة لمرتديه .. زعيم كوريا الشمالية يحظر البنطلونات الجينز

ابنة عمرو دياب تطرد من المدرسة لـ معاناتها باضطراب نفسي.. القصة الكاملة

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ