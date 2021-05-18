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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذر منها.. أعراض جديدة لفيروس كورونا في الفم

صدى البلد

في محاولات التصدي لـ فيروس كورونا المستجد؛ اكتشف الأطباء الذين يكافحون موجة حادة من “كوفيد-19” في الهند، أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد، إلى جانب الأعراض المعتادة التي تعلن الإصابة به، وهي السعال والصداع والشعور بالتعب وفقدان حاستي الشم والتذوق.


وتعد الأعراض الأكثر شهرة لـ فيروس كورونا المستجد والتي يجب الانتباه إليها؛ هي السعال المستمر، وارتفاع درجة الحرارة، وفقدان التذوق والشم.

 

فيما أفاد بعض المصابين، بأن الأعراض التي حدثت لهم هي “التعب والصداع والإسهال”، كما ظهرت سلسلة من أعراض أخرى لـ فيروس كورونا المستجد أثناء الوباء.

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أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

ويعتقد الأطباء الآن في "بنجالورو" في ولاية كارناتاكا الهندية، أن جفاف الفم الشديد قد يكون علامة جديدة على الإصابة بالعدوى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وفي الوقت نفسه، قد يشير التهيج والحكة أو الإحساس الغامض بالألم في اللسان، أو تقرحات الفم الأقل شيوعًا، إلى الإصابة بـ فيروس كورونا.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية بالهند، أن أحد الأطباء عالج رجلاً يبلغ من العمر 55 عامًا كان يعاني من جفاف شديد في الفم والتهاب الملتحمة عند دخوله المستشفى.

وأفادت بأن التهاب الملتحمة يمكن أن يكون أحد أعراض فيروس كورونا، على الرغم من أن المريض لم يكن يعاني من الحمى، إلا أنه قال إنه كان متعبًا.

وأضاف الطبيب: مع اختبار الرجل لاحقًا؛ اتضح إصابته بـ فيروس كورونا.

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إصابة توني كروس لاعب ريال مدريد بـ فيروس كورونا

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مؤشرات إيجابية.. بدء إنحسار فيروس كورونا في الهند

ونصح الدكتور "ساتور" أي شخص لديه أعراض تتعلق بالفم، بالإضافة إلى الضعف العام الشديد؛ إجراء اختبار، وتكهن بأن الأعراض الجديدة قد تكون بسبب السلالات المتحورة، بما في ذلك تلك التي تم تحديدها لأول مرة في الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

فيروس كورونا كوفيد-19 أعراض جديدة لفيروس كورونا السعال الصداع الهند

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