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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماذا يشاهد المصريون؟ .. تعرف على الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر

مدرسة المشاغبين
مدرسة المشاغبين

كشفت منصة شاهد vip ، عن الأعمال المصرية الأعلى مشاهدة لهذا الأسبوع، وقد تمكن مسلسل خلى بالك من زيزى  للفنانة أمينة خليل من الاحتفاظ بالمركز الأول من حيث نسب المشاهدة للأسبوع الرابع على التوالي ، حتى بعد إنتهاء شهر رمضان الكريم . 

 

أما المركز الثاني  فجاء من نصيب مسرحية مدرسة المشاغبين بعد إعادة تلوينها ، ويقوم ببطولتها كل من عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبى وأحمد زكى .

 

إما المركز الثالث فجاء من نصيب  مسلسل “ هجمة مرتدة ” ، ويشارك فى بطولته أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

وجاء المركز الرابع من نصيب فيلم “ الخطة العامية ” ، والذى يقوم ببطولته على ربيع وغادة عادل ومحمد عبد الرحمن .

بعد تلوينها.. مدرسة المشاغبين تدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

على طريقة ملوك الجدعنة.. مصطفى شعبان يهنئ متابعيه بعيد الفطر

وجاء المركز الخامس من نصيب مسلسل ملوك الجدعنة للأسبوع الثالث على التوالى ،وهو من بطولة  مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى .

 

إما المركز السادس فاحتله مسلسل “ ضد الكسر ” للفنانة نيللى كريم والفنان محمد فراج  .

 

وجاء المركز السابع من نصيب مسلسل اللعبة 2 ، والذى يقوم بطولته هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف . 

 

 

واحتل المركز التامن مجموعة مسرحيات مسرح مصر ، والذى يقوم ببطولتها كل من أشرف عبد الباقى وعلى ربيع ، وفى المركز التاسع جاء مسلسل قصر النيل ، والذى عرض خلال شهر رمضان ويقوم ببطولته دينا الشربينى ، وأحتل المركز العاشر مسلسل تركى يحمل أسم أبنة السفير.

 

 

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