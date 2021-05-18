رفع 35 طن مخلفات صلبة في حملة نظافة مكبرة باسنا.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى.



وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع ١٢ طن من الاتربة بمنطقة السجل المدني والمجمع الإسلامي وشارع البحر والشوارع الجانبية.



كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية الشغب من رفع ٨ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بالطريق العام مصر أسوان ومدخل قرية الشغب وعلى جانبي ترعة الكلابية وتمشيط الطريق السريع مصر أسوان الزراعى وذلك بجانب قص وتهذيب وري الأشجار.



كما قامت الوحدة المحلية لقرية كومير من رفع ٥ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمدخل قرية العضايمة والطريق السريع.



كما قامت الوحدة المحلية لقرية الدير برفع ٤طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق السريع مصر اسوان وبجوار العمارات السكنية وبمحيط الوحدة الصحية.



وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لقرية النمسا برفع ٦طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بالطريق الغربي السريع ومدخل القرية وطريق طراد النيل وطريق دير الشهداء بالقرايا.

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