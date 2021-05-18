وزير خارجية الأردن: الوضع الراهن في غزة لا يمكن استمراره

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أن الوضع الراهن في قطاع غزة لا يمكن استمراره، داعيا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال الصفدي - في مقابلة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - إن التصعيد الحالي الذي تشهده غزة فضح سخافة الافتراض الخاطئ الذي يعد من الماضي بأنه يمكن تخطي القضية الفلسطينية وتهميشها.

وأردف قائلا: "علينا أن ننظر للقضية الفلسطينية من منظور أوسع لماذا وصلنا إلى هذه النقطة، السبب الفوري هو الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل أولا، من خلال محاولتها طرد الفلسطينيين بشكل غير قانوني من منازلهم في حي الشيخ جراح، ثم التصعيد والتعدي على المسجد الأقصى المبارك."

وأكد وزير الخارجية الأردني أن الاحتلال هو أصل كل الشرور، مشددا في الوقت ذاته على أنه إذا كنا نرغب في إحلال السلام والاستقرار فينبغي وقف الاحتلال واحترام المكانة المقدسة لمدينة القدس واحترام حقوق الإنسان للفلسطينيين من حرية وكرامة وبناء دولة.

ودعا الصفدي إلى ضرورة التركيز على نقطتين أساسيتين؛ أولا وقف العدوان والاستفزازات وضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان تقديم المساعدة للفلسطينيين الذين يعانون بشكل كبير، وثانيا تسمية الأشياء بمسمياتها والقبول بأنه طالما هناك احتلال فلن يكون هناك سلام.

ومضي يقول إن "مسؤوليتنا جميعا هي العمل معا لما يخلق آفاقا للسلام والانخراط مجددا في المفاوضات والمضي قدما نحو حل الدولتين".

وأكد وزير خارجية الأردن أن مصر تعمل بجد من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيرا إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عقد اليوم اجتماعا مشتركا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث أيضا في وقت لاحق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقبل ذلك كان على تواصل مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أجل إنهاء التصعيد.

وشدد على ضرورة خفض التصعيد ووقف الاعتداء على قطاع غزة وينبغي خلق آفاق سياسية، ومن أجل ذلك كله نحتاج إلى دور قيادي من الولايات المتحدة، حيث إن دورها ضروري، مشيرا إلى أن الأردن على تواصل مع شركائه الأمريكيين والأوروبيين وعلى تنسيق وثيق مع الأخوة العرب.