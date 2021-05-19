عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير : آبل وافقت على تسليم بيانات مستخدميها الشخصية إلى الحكومة الصينية

آبل وافقت على تسليم
آبل وافقت على تسليم بيانات مستخدميها إلى الحكومة الصينية

كشفت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية، قد وافقت على تسليم البيانات الشخصية لمستخدميها إلى الحكومة الصينية، بالإضافة إلى حذف عشرات الآلاف من التطبيقات على متجرها في الصين بناء على طلبات من الحكومة.

 

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن صحيفة The Times قد حصلت على عدد من الوثائق التي تثبت أن شركة آبل قد قدمت تنازلات للتسهيل على الحكومة الصينية تتبع أنشطة المستخدمين. 

 

لمنافسة إيلون ماسك.. الصين ترد بشركة أقمار صناعية للإنترنت الفضائي

البنتاجون: توغل الصين في أفريقيا يشكل تهديدا من المحيط الأطلسي

 

 وتشير التقارير أن موظفي الحكومة بإمكانهم الآن إدارة خوادم في مركز البيانات الخاص بآبل في عدد من المناطق، والذى يعنى أن الحكومة قادرة على الوصول إلى البيانات الشخصية لملايين من السكان الصينيين.


واستطاعت الحكومة الصينية أن تقوم بحظر تقنية التشفير التي تستخدمها آبل في أماكن أخرى، للحفاظ على تتبع نشاط المستخدمين، ومراقبتهم والاطلاع على كل ما يتعلق بعمليات البحث والتعرض للمحتويات المختلفة.    

 

وصرح متحدث باسم شركة آبل لديلي ميل بأن" آبل لم تخل أبدًا بأمن مستخدميها أو بياناتهم في الصين أو في أي مكان تعمل فيه"، وأضاف أنه في الصين  ينص القانون على أن بيانات iCloud التي تخص المواطنين يجب أن تظل في البلاد، "ونحن نلتزم بالقانون ، لكننا لا نقدم أي تنازلات بشأن أمان المستخدم" . 


"نحتفظ بالسيطرة على مفاتيح التشفير لبيانات مستخدمينا ، وكل مركز بيانات جديد نبنيه يتيح لنا الفرصة لاستخدام أحدث الأجهزة وتقنيات الأمان من Apple لحماية تلك المفاتيح."


وأكد المتحدث أن شركة آبل تحتفظ بالسيطرة على مفاتيح التشفير لبيانات المستخدمين فى الصين ، وكل مركز بيانات جديد يتم بناؤه يتيح الفرصة لاستخدام أحدث الأجهزة وتقنيات الأمان من آبل لحماية تلك المفاتيح.

 

وفى وقت سابق، قامت آبل بحذف ما يقرب من 46 ألف تطبيق منها حوالى 39 ألف تطبيق للألعاب، وذلك من متجر تطبيقاتها App Store في الصين، وذلك بسبب افتقار التطبيقات إلى ترخيص رسمي من المنظمين المحليين التابعين للحكومة الصينية، والتي تتحكم بدورها في مثل هذه التطبيقات.


وواجهت شركة آبل انتقادات عديدة بسبب إزالتها عدد من التطبيقات الأخرى من App Store في الصين، بلغت  أكثر من 194 تطبيق، منها تطبيق Skype لمكالمات الفيديو ، وكذلك Clubhouse للدردشة الصوتية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي لديها.

آبل البيانات الشخصية الصين الحكومة الصينية تطبيقات App Store مراقبة

موضوعات متعلقة

عودة تطبيق "مناصرى ترامب" مرة أخرى على متجر آبل

آبل تنافس بقوة فى تطبيقات الموسيقى على Apple Music .. تفاصيل

بشرى لمرضى السكرى.. ساعة آبل الذكية القادمة تحتوى على ميزة خارقة

آبل تمنح تطبيق الفيديو Zoom وصولا خاصا لكاميرا آيباد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد كلام الأخوية.. أمير كرارة يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية.. و"التضامن" تقدم مساعدات للسكان

لمواجهة كورونا.. هاني الناظر يقدم خليطا سحريا لتقوية المناعة

تقصف الفلسطينيين بـ F35.. جهاد الحرازين يفضح الاعتداء الوحشي الإسرائيلي على غزة

مصر لن تتخلى عن فلسطين.. وإسرائيل تنفذ جرائم وحشية ضد الشعب الأعزل

سد النهضة| أبو الغيط: إثيوبيا تماطل ولا تتفاوض.. وممارستها تتناقض مع الشرعية الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وزير خارجية لبنان يعلن استقالته ويعتذر لدول الخليج والسعودية

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

إقرأ هذة السورة قبل نومك تغفر ذنوبك وتقيك عذاب القبر

الإعلامي رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ..فيديو

بعد منشور العيش والملح.. أحمد السقا يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

5 حالات تسمح للأسر الفقيرة بصرف مساعدات استثنائية من الضمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ