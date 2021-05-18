منى زكي: أمي تزوجت في سن الطفولة من شخص كبير وحملت وبعد ذلك تزوجت من والدي.. فيديو

مني زكي

كشفت الفنانة منى زكي، تفاصيل هام بشأن زواج والدتها، وقالت: "والد ماما كان يمر بظروف مالية صعبة و بعد ذلك تزوجت فى عمر الـ 14 عاما من شخص أكبر منها بالسن كثيرا".



وأضافت منى زكي خلال حوارها ب برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON " أن والدتها قضت 4 أشهر مع زوجها الأول وبعد ذلك هربت بعد حملها".



ولفتت إلى أن والدتها جلست مع شقيقتها " خالتها" وبعد ذلك استكملت تعليمها و تقابلت مع والدها وتزوج منها، بعد قصة حب كبيرة.



وأشارت إلى أن والدها كان يحب المرأة ويعطيها حقوقها، معلقة : "محدش من أخواتى كان يقدر يقولى عايز كوب ماء".

