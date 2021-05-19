شاومى تكتسح مبيعات الهواتف الذكية فى ثانى أكبر أسواق العالم

استحوذت شركة شاومى الصينية على مبيعات سوق الهواتف الذكية فى الهند، والتى تعتبر ثانى أكبر سوق فى العالم بعد الصين، وذلك بفضل مجموعة هواتفها Mi الرائدة وكذلك عدد منهواتفها للفئة المتوسطة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة شاومى قد استطاعت أن تغطي أكثر من 600 مقاطعة في الهند، كما أفادت عدد من إحصائيات الشركة نسبة رضا العملاء بأكثر من 85 % بسبب الجودة الكبيرة والخدمة السلسلة التى تقدمها الشركة.



واستطاعت عدد من شركات الهواتف الذكية الأخرى مثل وان بلس و سامسونج وآبل تحقيق نسبة جيدة فى الهند بعد شاومى، ولكن بفارق واضح عن الشركة التى استطاعت أن تكون المصنع الأول للهواتف الذكية فى الصين متخطية شركة هواوى.

وكانت شركة شاومي ثالث أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم في نهاية العام الماضي، مستغلة إزمة منافستها الصينية "هواوي" في دول مثل الهند وفرنسا، بزيادة بنسبة 36.7% مقارنة بصافي أرباح الربع الرابع من العام الماضي، إلا أن تصدرت المشهد بقوة.



ومنذ أيام قليلة وافقت حكومة الولايات المتحدة على عدم وضع شركة شاومي ضمن الكيانات الصينية المحظورة من التعامل معها، وإزالتها من القائمة السوادء الحكومية للتجارة، ما يؤدي إلى التراجع عن الخطوة التي تم اتخاذها في الأسبوع الأخير من إدارة ترامب.