بعد موجة هجرة غير مسبوقة نحو سبتة.. الخارجية الإسبانية تستدعي سفيرة المغرب

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، الثلاثاء، سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش، عقب موجة هجرة جماعية غير مسبوقة نحو جيب سبتة الخاضع للإدارة الإسبانية.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا لسفيرة المغرب إن بلادها "ترفض وتعارض الدخول الجماعي للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الواقع في شمال إفريقيا"، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

وأوضحت الوزيرة الإسبانية في تصريحات للصحفيين لقد استدعيت السفيرة المغربية هنا للتعبير عن استيائنا ورفضنا للتدفق الجماعي للمهاجرين المغاربة إلى سبتة، وذكّرت بأن مراقبة الحدود يجب أن تكون مسؤولية مشتركة للمغرب وإسبانيا".

وأضافت أن السلطات قد بدأت بترحيل المهاجرين إلى المغرب، مؤكدة أن إسبانيا على اتصال مع السلطات المغربية بشأن الموضوع.

وأعلنت السلطات الإسبانية دخول نحو 6 آلاف من المواطنين المغاربة، بمن فيهم عائلات مع أطفال، بصورة غير شرعية لمدينة سبتة الإسبانية الواقعة شمالي المغرب.

واتهمت الحكومة الإسبانية المغرب بالتقاعس عن حماية الحدود، وذلك على خلفية التوترات الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب في الفترة الأخيرة.

في المقابل، استدعى المغرب سفيرته لدى إسبانيا للتشاور"، وذلك بعد أن تم استدعاؤها من قبل وزارة الخارجية الإسبانية.