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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير دولي: لا بد من اتفاق ملزم لـ سد النهضة كي لا تتضرر مصر والسودان بشدة

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي

قال الخبير الدولي في إدارة أحواض الأنهار، الدكتور آريس جورجاكاكوس، الأستاذ بكلية الهندسة المدنية والبيئية في جامعة جورجيا الأمريكية للتكنولوجيا، إن التوصل لاتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا حول الملء الثاني لسد النهضة؛ أمر شديد الأهمية بالنسبة لها.

وأوضح في مداخلة ببرنامج "خبر اليوم" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"،  أن تأثير السد على المنظومة الكلية للنيل الشرقي يعتمد على الإجراءات التي سيتم تطبيقها بشأن الملء وتنظيم التشغيل، لذا لابد أن يكون وجود سد النهضة محكوماً باتفاقية ملزمة، نظراً لأن الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا تستهلك 100% من مياه النيل، وهذا يعني أن أي زيادة في الاستهلاك ستؤثر على الجميع.

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وأضاف أن قدرة تخزين سد النهضة عامل مهم وحاسم يضاف إلى تلك المنظومة النيلية ويمكنه إفادة الجميع، لأن تخزين مياه النيل أمر هام لإدارته المستدامة؛ نظرا لتنوع حجم الفيضان بشكل سنوي وموسمي.

وبخصوص مصر، قال إنه حتى في عدم وجود سد النهض؛ة فإن "مصر معرضة للجفاف، والسد العالي حمى مصر لفترة طويلة خاصة خلال الثمانينيات، عندما كان هناك تعقب لسنوات الجفاف"، ولكن إذا حدث مثل هذا الجفاف في الوقت الحالي خاصة مع زيادة الاستهلاك من جانب إثيوبيا؛ سيعرض مصر لخطر أكبر للجفاف.

وشدد على أنه في حال لم تقم إثيوبيا بإدارة سد النهضة بشكل تعاوني يراعي مصالح مصر والسودان؛ فإن تأثير الجفاف سيكون أخطر، وسيقل حجم المياه في مصر المخصص للزراعة بنسبة بين 20 و25%.

سد النهضة مصر السودان اثيوبيا الملء الثاني

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