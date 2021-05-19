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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد 6 أيام .. رامز جلال يتصدر ودينا الشربينى ومصطفى خاطر يخسران

صورة مجمعة للاعمال
صورة مجمعة للاعمال الثلاثة

حسم الفنان رامز جلال المنافسة مع الأعمال السينمائية الأخرى التى عرضت خلال موسم عيد الفطر، وذلك بعد أن تمكن من الحصول على المركز الأول من حيث الإيرادات.

 

وقد تمكن فيلم أحمد نوتردام من تحقيق 9 ملايين و800 ألف جنيه فى 6 أيام ، بينما حقق فيلم ديدو الذى احتل المركز الثانى 6 ملايين و600 ألف جنيه، إما فيلم ثانية واحدة والذى احتل المركز الثالث فقد حقق مليون و800 ألف جنيه بفارق كبير عن الأعمال الأخرى.

 

يذكر أن فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

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إما فيلم أحمد نوتردام يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم،  ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

 

ويشاك فى بطولة فيلم ثانية واحدة بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

رامز جلال بيومي فؤاد خالد الصاوي كريم فهمي أحمد السبكي الفنان رامز جلال سوسن بدر مصطفى خاطر علا رشدي غادة عادل دينا الشربيني حمدي المرغني فيلم احمد نوتردام أحمد نوتردام فيلم ثانية واحدة انتصار احمد فتحي محمود حميدة

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