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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربينى لا تجيد الأختيار

طارق الشناوي : فيلم "ديدو" مفتعل .. و"ثانية واحدة" ثقيل الظل

بوستر فيلم ثانية
بوستر فيلم ثانية واحدة

أكد الناقد الكبير طارق الشناوى إن كل من فيلم “ ديدو ” ، وفيلم “ ثانية واحدة ” ، واللذان تم طرحهما فى عيد الفطر المبارك ، مفتعلان . 

 

وتابع الناقد طارق الشناوى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن فيلم  ديدو لم يحقق النجاح الذى يتمناه فى هذا العمل ، خاصة وأن فكرة العمل فروق الأحجام لم يتم صناعتها بشكل جيد . 

 

وأضاف : أن فيلم ثانية واحدة ثقيل الظل ، ورغم موهبة بطلة العمل دينا الشربينى ، إلا أنها لا تجيد  اختياراتها الفنية . 

ايرادات الأحد.. فيلم ديدو لـ كريم فهمي في المركز الثاني

ثالث أيام عيد الفطر.. فيلم ثانية واحدة لـ دينا الشربيني يحصد 449 ألف جنيه

أبطال فيلم ثانية واحدة


فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

 

أبطال فيلم ديدو


يذكر أن فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

 

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