طارق الشناوي : فيلم "ديدو" مفتعل .. و"ثانية واحدة" ثقيل الظل

دينا الشربينى لا تجيد الأختيار

أكد الناقد الكبير طارق الشناوى إن كل من فيلم “ ديدو ” ، وفيلم “ ثانية واحدة ” ، واللذان تم طرحهما فى عيد الفطر المبارك ، مفتعلان .

وتابع الناقد طارق الشناوى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن فيلم ديدو لم يحقق النجاح الذى يتمناه فى هذا العمل ، خاصة وأن فكرة العمل فروق الأحجام لم يتم صناعتها بشكل جيد .

وأضاف : أن فيلم ثانية واحدة ثقيل الظل ، ورغم موهبة بطلة العمل دينا الشربينى ، إلا أنها لا تجيد اختياراتها الفنية .

أبطال فيلم ثانية واحدة



فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

أبطال فيلم ديدو



يذكر أن فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .