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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشناوى عن أحمد نوتردام : رامز جلال لم يقدم شيئا جديدا ورغدة متوحشة كان أفضل

فيلم أحمد نوتردام
فيلم أحمد نوتردام

أكد الناقد طارق الشناوى أن المستوى  الفنى للأفلام السينمائية التى عرضت خلال موسم عيد الفطر المبارك ضعيف للغاية . 

 

وتابع الناقد طارق الشناوى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ،ان فيلم  أحمد نوتردام والذى يقوم ببطولته رامز جلال رغم تصدره الايردات ليس أفضل من الفيلم الذى سبقة وهو رغدة متوحشة . 

 

وأستكمل طارق الشناوى : ان رامز جلال لم يقدم شىء جديد فى هذا العمل ، ولكنه أستغل فكرة التنكر الذى يقدمها من خلال برنامجه كل عام ، ومسألة تصدره الايرادات تعود لضعف الافلام الأخرى .

شاهد.. كيف علق رامز جلال على مشاركة انتصار في "أحمد نوتردام"؟

فيلم أحمد نوتردام لـ رامز جلال يتصدر إيرادات عيد الفطر

أحمد نوتردام يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم،  ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".


تغيير اسم الفيلم 


وغير صناع فيلم رامز جلال الجديد "هيكل نظمي" اسم العمل إلى "أحمد نوتردام"، وذلك قبل طرح بوستر للعمل في الأسواق ومواقع التواصل، وكان محمود كريم مخرج الفيلم قد وضع اللمسات الفنية لمونتاجه، قبل عرضه في دور السينما لأول مرة أمس الخميس، والفيلم يشارك في بطولته غادة عادل وخالد الصاوى وبيومي فؤاد.


كواليس فيلم أحمد نوتردام


وكان رامز جلال قد انتهى من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "أحمد نوتردام"، بعد توقف التصوير فى شهر فبراير الماضى بسبب فيروس كورونا.

 

تم تصوير العمل فى حى المهندسين داخل مدينة الانتاج الإعلامي، كما تم تصوير عدد من المشاهد الداخلية للعمل، في أحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج السمنة والنحافة.

 

ملخص أحداث فيلم أحمد نوتردام


ويجسد الفنان رامز جلال شخصية طه الشاب الذي يعمل صحفيًا، ويعاني من مرض النحافة، ويتردد علي العديد من الأطباء، ولم يصلوا إلى أي سبب لهذه النحافة المفرطة.

وبسبب ما يعاني منه "طه" يتعرض للعديد من المشاكل التي تقلب حياته إلى أن يذهب للطبيبة "وفاء" التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة.

أخر أفلام رامز جلال


كانت آخر أفلام رامز جلال "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال.

مشهد من الفيلم 

 

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