طارق الشناوي: مسلسل الاختيار ممتد وغير قابل لمشهد نهاية.. فيديو

قال النافد الفني، طارق الشناوي، إن الدراما الرمضانية يغلب عليها طابع ملء المساحات.

وأضاف "الشناوي"، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "لا أتصور أن مسلسل الاختيار قابل لمشهد نهاية لأنه متجدد في كل عام".



وأشار: "أعتقد أن مسلسل لعبة نيوتن سيتوقف على تساؤلات كثيرة ولن يجيب على إجابات كثيرة"، مردفا: "ننتظر نهاية حاسمة في الحلقة الأخيرة لمسلسل القاهرة كابول".



وأوضح: "الفنان كريم عبدالعزيز عامل شغل عالي في مسلسل الاختيار بالرغم من أن الدور يظهر أنه سهل، لكن نوع الشخصية تحتاج لنوع معين من الدراما والتجسيد".