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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الكاف بشأن الجماهير في السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

شعار الكاف
شعار الكاف

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلى ونهضة البركان المغربي المقرر إقامتها 28 مايو الجارى على استاد حمد بن جاسم بالدوحة دون حضور جماهيري.

وجاء قرار الكاف بمنع الحضور الجماهيري فى مباراة الأهلى وبطل المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا مؤخرا وارتفاع معدل الإصابات من جديد .

ويأمل الكاف فى خروج مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلى ونهضة بركان المغربي فى أفضل شكل ممكن ، وتكون مباراة قوية بين الفريقين تليق بسمعة ومكانة الكرة الإفريقية فى كل مكان .

وقرر الكاف خضوع الأهلي ونهضة بركان لنظام الفقاعة الطبية قبل المباراة بثلاثة أيام "٧٢ ساعة" وهو ما يشير إلى وصول الفريقين إلي قطر في موعد أقصاه ٢٥ مايو؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما قرر الكاف خضوع الفريقين إلي مسحة طبية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي وذلك قبل المباراة بـ ٤٨ ساعة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف - تعيين طاقم التحكيم المقرر إدارته لمباراة السوبر الإفريقي المقرر لها يوم 28 مايو الجاري والتي تجمع بين الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي و نهضة بركان حامل لقب كأس الكونفيدرالية.

و يدير الجزائري مصطفي غربال اللقاء حكماً للساحة بمعاونة عبد الخالق تشيال و موكرين جراوري  فيما يجلس عبد الرحمن بن الجاسم حكما للفيديو.
ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي باعتباره بطل مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية، بينما يلعب نهضة بركان المغربي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطل الكونفيدرالية الأفريقية.

 

 

السوبر الإفريقي الأهلى نهضة البركان المغربي فيروس كورونا الكاف

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