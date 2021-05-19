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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات مستعملة

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لانسر كريستالة 98
لانسر كريستالة 98

يبحث محبو شراء السيارات في مصر عادة عن أفضل السيارات من حيث الاعتمادية وتوافر قطع الغيار وتوافر أماكن الصيانة وسهولة إعادة البيع.

 

وفي هذا السياق، نعرض عليكم أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر. 

 

قبل شراء سيارة مستعملة يجب عليك فحصها جيدا في أماكن متخصصة، ومن الهام أيضا أن تقوم أولا بتحديد الطراز قبل الشراء لتوفر الكثير من الوقت والجهد. 

 

أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر: 

1- تويوتا كورولا 

تعتبر تويوتا كورولا سيدان العائلية من بين السيارات الاعتمادية، من السيارات التي تلقى رواجًا كبيرًا في سوق المستعمل المصري باختلاف موديلاتها، والتي تمتد في السوق المصرية إلى ثمانينات القرن الماضي وحتى 2021.

 

2- ميتسوبيشي لانسر كريستالة 

تنتشر شعبية سيارة لانسر الكريستالة في السوق المصرية، فهي من السيارات الاعتمادية، حيث تم تزويد النسخة المصرية منها بموتور 1300cc بقوه 83hp وهو موتور متواضع جدا وبدائي ولكنه كان اعتماديا جدا ويحقق معادلة صعبة للمصريين، ورغم أنها سيارة فقيرة جدا ولكن خامات الصالون تعتبر جيدة نسبيا عند المقارنة بالسيارات الأخرى في جيلها.
 

3- شيفروليه أفيو 

 شيفروليه أفيو من السيارات التي رشحتها شركة أوبر لخدمات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية كأحد الخيارات الأفضل، كونها سيارة اعتمادية تحافظ على قيمتها عند إعادة بيعها ومشهورة بتوافر قطع غيارها.

 

4-هيونداي فيرنا 

استطاعت هيونداي فيرنا على مدار أكثر من 10 سنوات أن تسجل اسمها ضمن قائمة السيارات الأكثر طلبًا في سوق السيارات بمصر لرخص قطع غيارها وسهولة إعادة بيعها واعتماديتها العالية.

 

5- جولف 4 

تم عرض volkswagen golf 4 للجمهور في عام 1997 في معرض فرانكفورت للسيارات، وهى من اشهر السيارات الشبابية حتى يومنا هذا في السوق المصرية، ويبدأ الجيل الرابع منها من عام 1998 حتى عام 2002، ويسميها البعض الدبة أو الباندا، وهي معروفة باعتماديتها وقطع غيارها التي تعيش طويلا.

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