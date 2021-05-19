عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شبكة "القدس الإخبارية":

طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف شرق خان يونس

طيران الاحتلال
طيران الاحتلال

أفادت شبكة "القدس الإخبارية"، بأن طيران الاحتلال يقصف الآن بيتاً لعائلة "أبو عنزة" في عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

وكانت صفارات الإنذار أُطلقت مدوية في عسقلان وغلاف غزة.

 

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان "سرايا القدس"،  الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن قصف مواقع ومستوطنات غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون ورشقات صاروخية، وموقع "إيرز" بقذائف هاون من العيار الثقيل، قائلة أن "موقع كسوفيم تحت حمم قذائفنا وصواريخنا".

txt

لحظة تنفيذ طيران الاحتلال الإسرائيلي لغارة على غزة

txt

طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع بقطاع غزة


أبانت "سرايا القدس" بأنها  قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة، وموقع "أميتاي" برشقة صواريخ "بدر 1".

 

وكانت "سرايا القدس" في وقت سابق من اليوم، كشفت عن قصف موقع "مارس" الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي "نير عوز" و"صوفا"، بقذائف الهاون الثقيلة، مؤكدة أيضا، "قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية".

 

وذكرت ايضا "سرايا القدس" بأنه "تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع "نير عوز" بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون".

 

وفي عملية مشتركة، أعلنت "سرايا القدس" وألوية "الناصر صلاح الدين" قصف موقع "كرم أبو سالم"  وأميتاي وحشودات إسرائيلية بشرقي رفح بقذائف الهاون الثقيل.

 

بدوره، قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج في تصريحات سابقة إن "المقاومة أعادت العناوين الكبرى للقضية الفلسطينية"، داعيا الجميع للانخراط في هذه المعركة والاصطفاف فيها.

 

وأوضح مشعل أن "المقاومة من غزة انتصرت للقدس والأقصى، وغزة جعلت المستحيل ممكنا من خلال انتصارها للقدس".

 

وأكد أن "المقاومة في غزة هشمت صورة الجيش الصهيوني ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يراهن على العدو المهزوم".

 

إسرائيل قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي خان يونس طيران الاحتلال الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

بدعوى محاولة الطعن .. استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في الخليل

الاحتلال يدعو المستوطنين في محيط غزة إلى الاحتماء في الملاجئ

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام يشكل لجنة مؤقتة لتلقي طلبات تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية

40 مليون جرعة.. قرار عاجل بشأن اللقاحات خلال اجتماع لجنة كورونا

وزير الدفاع الأمريكي يدعو نظيره الإسرائيلي لوقف إطلاق النار

قرار عاجل من CAF بتأجيل تصفيات كأس الأمم الأفريقية للنساء 2022

ملاوي تحرق 20 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا .. اعرف السبب

قرار مهم من الحكومة بشأن الامتحانات المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بأجهزة الدولة لعدم انتشار كورونا

الحكومة: استمرار تطبيق قرارات كورونا حتى نهاية مايو

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

الحكومة :السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

شبهات سيكازوى تثير رعب الأهلاوية قبل موقعة صن داونز المصيرية

بعد إعلان رغبته .. حالة واحدة لخوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك

رئيس النواب: نريد التنمية لإثيوبيا ونرفض فرض الأمر الواقع والإجراءات الأحادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

د. ميرفت عبد العظيم تكتب: التقارب المصري الأفريقي هدف وغاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ