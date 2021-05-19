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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الطيران المصري يرد

بعد أزمة محمد رمضان.. هل تتعرض هنا الزاهد للعقوبة بسبب صورة داخل طائرة؟

هنا الزاهد بالطائرة
هنا الزاهد بالطائرة

حالة من الجدل أثارتها الفنانة الشابة هنا الزاهد بعد نشرها صورة وهي تجلس على مقعد في كابينة طائرة ،

وظهرت هنا وهي تجلس بجوار قائد طائرة خاصة أثناء رحلتها التي تقضيها حاليا خارج البلاد.

صورة هنا الزاهد بالطائرة أعادت للأذهان أزمة محمد رمضان والطيار الراحل أشرف أبو اليسر، حين التقط محمد رمضان صورة داخل قمرة قيادة طائرة تسببت في سحب رخصة الطيار، ووصلت القضية لساحة المحاكم وانتهت بإلزام محمد رمضان دفع تعويض 6 مليون جنيه للطيار أشرف أبو اليسر .

الجمهور قارن بين واقعة محمد رمضان وصورة هنا الزاهد الشبيهة لها ، وبدأ رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتناقلون الصورة في مقارنة شديد مع ما فعله محمد رمضان، وهو ما دفع هنا الزاهد للحديث لتوضيح الصورة الكاملة . 

حقيقة صورة هنا الزاهد 

رغم ما حدث مع محمد رمضان بسبب صورة الطائرة، إلا أن صورة هنا الزاهد بالطائرة مختلفة تماماً، ولا تعرضها لأي مشكلة أو عقوبة، فهي كانت تقضي رحلة خاصة  في تنزانيا، ولا علاقة للصورة بالطيران المصري تماماً، كما أن الطائرة التنزانية يوجد بها مقعد جانب الطيار ومسموح بالجلوس عليه لأي من الركاب بشكل طبيعي وهو ما فعلته هنا الزاهد دون قصد افتعال أي أزمة . 

رد هنا الزاهد

وكتبت هنا الزاهد عبر خاصية الستوري على حسابها على أنستجرام :" للتوضيح للناس اللى بتقول بتصور إزاى في كابينة، الطائرة مفيهاش كابينة أصلا زى ما انتوا شايفين في واحد قاعد جنب الطيار بيصور من السياح في تنزانيا وده طيران تنزانى ومش ممنوع هنا تعقد جنب الطيار".

مساعد وزير الطيران المصري يحسم الأمر

بعد الجدل الذي حدث بسبب صورة هنا الزاهد بالطائرة، أصدر باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني المصري للشؤون الدولية والإعلام، بيانا رسميا للتعليق على صورة للفنانة هنا الزاهد في قمرة قيادة طائرة وتوضيح الأمر . 

وأوضح باسم عبد الكريم، أن الصورة "لم تكن على متن طائرة مصرية"، مؤكدا أنها كانت "خارج المجال الجوي المصري" ، 

وأضاف  أن هذه الرحلة كانت علي متن طائرة مروحية خارج مصر، وكانت بخط سير "زنجبار سرينغيتي" بدولة تنزانيا.

و أشار إلى أن هذه الواقعة لا تدخل في نطاق سلطة الطيران المدني المصري، وأن ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لصورة الزاهد لا يتبع الطيران المدني . 

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