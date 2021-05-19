عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول ضحايا صاحبة الجلالة.. يوسف أبو حسين شهيد العدوان الإسرائيلي علي غزة

يوسف أبو حسين
يوسف أبو حسين

أفادت شبكة القدس الإخبارية؛ بأن الصحفي يوسف أبو حسين استشهد اليوم بقصف إسرائيلي لبيته داخل حي الشيخ رضوان بغزة.

وذكرت شبكة القدس الإخبارية أن يوسف كان يقدم برنامج حدث في مثل هذا اليوم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة الي 227 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية  من بينهم 64 طفل و 38 سيدة و 17 مسن بالإضافة  الى 1620 اصابة بجراح مختلفة.

txt

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

txt

الصحة الفلسطينية: شاحنة طبية في طريقها لغزة لدعم القطاع الذي يعاني وضعا صعبا

كما وجهت وزارة الصحة في قطاع غزة نداء استغاثة عاجلا لتغطية احتياجات القطاع الصحي التي تقدر بنحو 46 مليون دولار للاستمرار بتقديم الخدمات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا وإنقاذ حياة المصابين والمرضى جراء العدوان الإسرائيلي.

وذكرا الوزارة إن حالة الطوارئ التي يعيشها قطاع غزة تتزايد في ظل العدوان والغارات الجوية لقوات الاحتلال على القطاع، ما اسفر عن عشرات الشهداء، بينهم الأطفال والنساء، إلى جانب مئات الاصابات والجرحى، وتدمير العديد من منازل المواطنين العزل.

كما أكدت الوزارة الفلسطينية أن وضعاً كهذا يشكل خطورة بالغة على مجمل الأوضاع الإنسانية والحياتية والصحية للسكان.

إسرائيل وزارة الصحة الصحة الفلسطينية قصف اسرائيلي قوات الاحتلال وزارة الصحة الفلسطينية

موضوعات متعلقة

ضحايا العدوان الإسرائيلي .. ٢١٣ شهيدا في قطاع غزة و١٥ بالضفة الغربية

التصعيد يدخل أسبوعه الثاني.. وقصف متبادل بين غزة وإسرائيل..فيديو

ترشيحاتنا

هل من يتلقى لقاح كورونا محمي من الإصابة؟ عوض تاج الدين يوضح

منذ الصباح.. المقاومة الفلسطينية تطلق 230 صاروخا على إسرائيل

تقرير|تماسك الجنيه "كلمة السر" في نمو اقتصاد مصر.. وصعود الناتج المحلي 4.2%

دعاء قبل المغرب مستجاب لقضاء الدين وفك الكرب

"مكافحة كورونا"تكشف تطورات في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

من جنوب لبنان.. إطلاق 4 صواريخ باتجاه إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

مجلس الوزراء: تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بأجهزة الدولة لعدم انتشار كورونا

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

بعد استقالة وزير الخارجية.. تصريحات مهمة للسفير السعودي في لبنان

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن..فيديو

تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش ساعتين .. اعرف السبب

شبهات سيكازوى تثير رعب الأهلاوية قبل موقعة صن داونز المصيرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

د. ميرفت عبد العظيم تكتب: التقارب المصري الأفريقي هدف وغاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ