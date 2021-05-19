أول ضحايا صاحبة الجلالة.. يوسف أبو حسين شهيد العدوان الإسرائيلي علي غزة

أفادت شبكة القدس الإخبارية؛ بأن الصحفي يوسف أبو حسين استشهد اليوم بقصف إسرائيلي لبيته داخل حي الشيخ رضوان بغزة.

وذكرت شبكة القدس الإخبارية أن يوسف كان يقدم برنامج حدث في مثل هذا اليوم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة الي 227 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية من بينهم 64 طفل و 38 سيدة و 17 مسن بالإضافة الى 1620 اصابة بجراح مختلفة.

كما وجهت وزارة الصحة في قطاع غزة نداء استغاثة عاجلا لتغطية احتياجات القطاع الصحي التي تقدر بنحو 46 مليون دولار للاستمرار بتقديم الخدمات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا وإنقاذ حياة المصابين والمرضى جراء العدوان الإسرائيلي.

وذكرا الوزارة إن حالة الطوارئ التي يعيشها قطاع غزة تتزايد في ظل العدوان والغارات الجوية لقوات الاحتلال على القطاع، ما اسفر عن عشرات الشهداء، بينهم الأطفال والنساء، إلى جانب مئات الاصابات والجرحى، وتدمير العديد من منازل المواطنين العزل.

كما أكدت الوزارة الفلسطينية أن وضعاً كهذا يشكل خطورة بالغة على مجمل الأوضاع الإنسانية والحياتية والصحية للسكان.