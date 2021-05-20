احم صحتك .. طرق الوقاية من التهاب الكبد .. 11 نوع طعام للحفاظ على صحته .. وزيت الزيتون يحميه من أمرض كثيرة

- الطعام يلعب دور كبير فى النجاة من التهاب الكبد

- فوائد القهوة والشاي للوقاية من التهاب الكبد

- زيت الزيتون يحمى الكبد من مشاكل كثيرة

توجد أسباب كثيرة وراء الإصابة بالتهاب الكبد سواء من طعام أو ماء ملوث أو من ملامسة شخص أو شيء مصاب، ولا تتطلب الحالات الخفيفة من التهاب الكبد أ العلاج، ويتعافى معظم المصابين تمامًا دون حدوث تلف دائم في الكبد.

ويتضطر الكبد للتعامل مع كمية السموم الكبيرة الموجودة فى الجسم وعند تراكمها لسنوات طويلة وعدم التخلص منها حتى يتمكن من العمل بكفاءة ولا يتعرض للإصابة بالأمراض لذلك من المهم تناول أطعمة تحسن الكبد بشكل دوري.

ومن الضرورى الاهتمام بتناول أطعمة تحسن الكبد بشكل دوري فى حياتنا اليومية حتى نتمكن من الحفاظ عليه سليما طوال العمر .

3 طرق طبيعية لعلاج التهاب الكبد

نعرض إليكم أبرز الطرق الطبيعية لعلاج التهاب الكبد وذلك وفقا لما قدمه webmd .



الأكل الجيد

يلعب الطعام الجيد دور مهم فى الحفاظ على الكبد حيث يحسن كفائته فى العمل ويقلل من فرص الإصابة بتليف الكبد، وهو تندب يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد، وتعزز الصحة الجيدة أيضًا جهاز المناعة لديك لمحاربة العدوى، لا تحتاج إلى نظام غذائي خاص، وتعتمد على الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضار، وكذلك البروتين مثل الدجاج، والبيض، والسمك، إذا كنت تعاني من تليف الكبد ، قلل من الملح لأن جسمك يميل بالفعل إلى التمسك بالسوائل.

العلاج بالتدليك

تدليك العضلات والأنسجة الرخوة أن يساعد في تخفيف التوتر والاجهاد ويساعد في التغلب على التعب والألم الناتج عن المرض ، لكنه لن يعالج التهاب الكبد سي، لكنه يمكن.

الزنك

يتسبب التهاب الكبد الوبائي C فى خفض مستويات الزنك الخاص بك مما يجعلك بحاجة للحفاظ على الكبد والجهاز المناعي، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الزنك قد يخفف الأعراض ويجعل العلاجات تعمل بشكل أفضل، كما وجدت إحدى الدراسات اليابانية أن الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد C الذين تناولوا مكملات الزنك لمدة 7 سنوات يقللون بشكل كبير من فرص الإصابة بسرطان الكبد مقارنة بمن لم يتناولوه.

11 نوع طعام للحفاظ على الكبد

إذا كنت تبحث عن أطعمة تحسن الكبد وتساعد فى حمايته من الأمراض فضع هذه القائمة فى نظامك الغذائي، وذلك وفقا لما أورده موقع “ healthline ”

القهوة



تعد القهوة من أفضل المشروبات التي يمكنك تناولها لتعزيز صحة الكبد وأظهرت الدراسات أن شرب القهوة يقي الكبد من الأمراض والمساعدة فى تحسن حالته حال إصابته بالأمراض بالفعل.

تساهم القهوة في تقليل خطر الإصابة بنوع شائع من سرطان الكبد ، وله آثار إيجابية على أمراض الكبد والالتهابات وتقلل القهوة من الالتهاب وتزيد من مستويات الجلوتاثيون المضاد للأكسدة ، والتي يتم إنتاجها بشكل طبيعي في الجسم ويمكن أن تسبب تلفًا للخلايا .

تعمل القهوة على زيادة مستويات مضادات الأكسدة في الكبد ، بينما تقلل الالتهاب، كما أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد والسرطان والكبد الدهني.



الشاي

كشفت دراسة يابانية أن تناول 10 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا كان مرتبطًا بتحسين علامات الدم لصحة الكبد .

وأوضحت دراسة أخرى أجريت على الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) أن شرب الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة لمدة 12 أسبوعًا يحسن مستويات إنزيمات الكبد وقد يساعد أيضًا في تقليل الإجهاد التأكسدي ورواسب الدهون في الكبد .

وجدت مراجعة أخرى أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الأخضر كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد، لوحظ أقل خطر عند الأشخاص الذين شربوا أربعة أكواب أو أكثر في اليوم ، وقد يساعد الشاي الأسود والأخضر في تحسين مستويات الإنزيمات والدهون في الكبد، ومع ذلك يجب توخي الحذر إذا كنت تتناول مستخلص الشاي الأخضر ، لأنه قد يسبب ضررًا.

الجريب فروت



يمتلك الجريب فروت مضادات الأكسدة تحمي الكبد بشكل طبيعي والمضادات الرئيسية الموجودة في الجريب فروت هي Naringenin و naringin.

وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن كلاهما يساعد في حماية الكبد من الإصابة حيث يساعد في تقليل الالتهاب وحماية الخلايا، ومع ذلك تشير الأدلة الحالية إلى أن الجريب فروت طريقة جيدة للحفاظ على صحة الكبد من خلال المساعدة في منع التلف والالتهابات.

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الجريب فروت على حماية الكبد من خلال المساعدة في تقليل الالتهاب وزيادة آليات الحماية.

العنب البري والتوت البري



يعد العنب البري والتوت البري من أهم الـ أطعمة تحسن الكبد يحتوي كل من العنب البري والتوت البري على الأنثوسيانين ، ومضادات الأكسدة التي تمنح التوت ألوانها المميزة، كما تم ربطها بالعديد من الفوائد الصحية.

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن التوت البري الكامل والتوت الأزرق ، بالإضافة إلى مستخلصاتهما أو عصائرهما ، يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الكبد واستهلاك هذه الفاكهة لمدة 21 يومًا يحمي الكبد من التلف، بالإضافة إلى ذلك يساعد التوت الأزرق في زيادة استجابة الخلايا المناعية والإنزيمات المضادة للأكسدة.

يحتوي التوت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الكبد من التلف حتى أنها قد تساعد في تحسين استجاباتها المناعية ومضادات الأكسدة. ومع ذلك ، لا تزال هناك حاجة لدراسات بشرية لتأكيد هذه النتائج.

العنب



يحتوي العنب خاصة الأحمر والأرجواني على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية المفيدة، أشهرها ريسفيراترول الذي له عدد من الفوائد الصحية .

لقد وجدت الدراسات أنه يمكن أن يكون لها فوائد مختلفة، بما في ذلك تقليل الالتهاب ومنع الضرر وزيادة مستويات مضادات الأكسدة وأظهرت دراسة صغيرة على البشر أن تناول مكملات بذور العنب لمدة 3 أشهر ساعد في تحسين وظائف الكبد

ومع ذلك ، نظرًا لأن مستخلص بذور العنب هو شكل مركّز ، فقد لا ترى نفس التأثيرات من استهلاك العنب الكامل، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات قبل التوصية بأخذ مستخلص بذور العنب للكبد.

تشير بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات وبعض الدراسات البشرية إلى أن مستخلص العنب وبذور العنب يحمي الكبد من التلف ويزيد من مستويات مضادات الأكسدة ويحارب الالتهاب.

التين الشوكي

أثبتت دراسة حديثة على القوارض أن تناول مستخلص التين الشوكي ساعد في إعادة مستويات الإنزيم والكوليسترول إلى وضعها الطبيعي عند تناوله في نفس الوقت مع مبيد حشري معروف بأنه ضار بالكبد.

استهدفت دراسة حديثة أجريت على الفئران إلى تحديد فعالية عصير التين الشوكي ، بدلاً من مستخلصه ، في مكافحة الآثار السلبية للكحول، وجدت هذه الدراسة أن العصير ساعد في تقليل مقدار الضرر التأكسدي وإصابة الكبد بعد تناول الكحول وساعد في الحفاظ على استقرار مستويات مضادات الأكسدة والالتهابات ، وقد تساعد فاكهة وعصير التين الشوكي في علاج أعراض صداع الكحول عن طريق تقليل الالتهاب وقد تساعد أيضًا في حماية الكبد من التلف الناتج عن استهلاك الكحول.

عصير الشمندر



يعد عصير الشمندر مصدرًا للنترات ومضادات الأكسدة التي تسمى betalains ، والتي قد تفيد صحة القلب وتقليل الأكسدة والالتهابات، ووجد آثار صحية مفيدة أخرى لعصير الشمندر في الدراسات التي أجريت على الحيوانات وتم تكرارها في الدراسات البشرية.

هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فوائد عصير الشمندر على صحة الكبد لدى البشر.

يساعد عصير الشمندر على حماية الكبد من الأكسدة والالتهابات ، مع زيادة إنزيمات إزالة السموم الطبيعية، ومع ذلك هناك حاجة لدراسات الإنسان.

الخضراوات الصليبية



تمتلك الخضروات الصليبية مثل براعم بروكسل والبروكلي وخضر الخردل محتوى العالي من الألياف وطعمها المميز، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من المركبات النباتية المفيدة.

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن كرنب بروكسل وخلاصة براعم البروكلي تساعد على زيادة مستويات إنزيمات إزالة السموم وحماية الكبد من التلف .. الدراسات البشرية محدودة، لكن حتى الآن تبدو الخضروات الصليبية واعدة كغذاء مفيد لصحة الكبد، وجرب تحميصها برفق مع الثوم وعصير الليمون أو الخل البلسمي للحصول على طبق مميز.

المكسرات



تساعد المكسرات فى الحفاظ على الكبد فهى غنية بالدهون والعناصر الغذائية - بما في ذلك فيتامين E المضاد للأكسدة - والمركبات النباتية المفيدة وهذه التركيبة مسؤولة عن العديد من الفوائد الصحية خاصة لصحة القلب، ولكن يحتمل أن تكون مسؤولة عن الكبد .

وتوصلت دراسة أجريت عام 2019 إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالمكسرات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي وارتبط تناول الجوز بتحسين مستويات إنزيم الكبد لدى الأشخاص المصابين بـ NAFLD، وعلى العكس من ذلك، فقد ارتبط انخفاض تناول المكسرات بزيادة مخاطر الإصابة بالمرض.

الأسماك الدهنية



تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهي دهون صحية تساعد في تقليل الالتهاب وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجد تحليل أجري في عام 2016 أن أحماض أوميجا 3 الدهنية ساعدت في خفض الدهون في الكبد والدهون الثلاثية لدى المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي أو التهاب الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول ويمنح تناول الأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3 فوائد عديدة للكبد.

زيت الزيتون



يعد زيت الزيتون من الدهون الصحية وله من العديد من الفوائد الصحية منها صحة التمثيل الغذائي وتحسين الكبد والقلب.

وتوصلت إحدى الدراسات الصغيرة على 11 شخصًا مصابًا بمرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى أن تناول ملعقة صغيرة (6.5 مل) من زيت الزيتون يوميًا يحسن إنزيمات الكبد .

كما أنه يرفع مستويات البروتين المرتبط بالتأثيرات الأيضية الإيجابية وكان لدى المشاركين أيضًا تراكم أقل للدهون وتحسن تدفق الدم في الكبد ويساعد في تقليل مستويات الدهون في الكبد ، وزيادة تدفق الدم ، وتحسين مستويات إنزيمات الكبد.

تنبيه : إذا كنت ترغب فى الاهتمام بصحة الكبد فيجب عليك زيارة الطبيب بين الحين والآخر وعدم الاكتفاء بتناول أطعمة تحسن الكبد .