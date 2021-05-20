عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل بيتزا السي فود

طريقة عمل بيتزا السي
طريقة عمل بيتزا السي فود

بيتزا السي فود، من المعجنات التي يعشقها الكثيرون، سواء الكبار أو الصغار، مما يدفع البعض إلى شرائها من المطاعم،  وتقدم الشيف غادة جميل مقدمة برنامج “اتفضلوا عندنا”، طريقة عمل بيتزا السي فود في المنزل بأسهل الخطوات.

 

مقادير بيتزا السي فود


عجينة بيتزا 

جمبري 

كابوريا مكعبات 

بلح البحر 

سالمون مدخن 

بصل مفروم 

طماطم 

زيتون حلقات 

فلفل ألوان  مفروم

جبنة شيدر  مبشورة

جبنة موزاريلا  مبشورة

جبنة رومى  مبشورة

مارينارا صوص 

زعتر ناشف 

رانش صوص 

سويت اند شيلى صوص 

زبدة 

زيت زيتون 

 


طريقة تحضير بيتزا السي فود:


- يسلق بلح البحر في ماء مغلي مع الثوم والزعتر ثم يصفى.

- يشوح الثوم مع زبدة وزيت زيتون على النار مع إضافة الزعتر ومكعبات الطماطم.

- يشوح الجمبري في زيت على النار مع الثوم ثم يضاف المشروم ثم الفلفل الألوان.

- تضاف صلصة البيتزا على عجينة البيتزا ثم يضاف السي فود.

- تضاف رشة ملح وتضاف الجبن ثم تسوى بالفرن ويضاف السويت آند شيلي صوص وتقدم.

 

بيتزا سي فود طريقة عمل بيتزا سي فود شيف غادة جميل بيتزا سي فو

موضوعات متعلقة

طريقة عمل بيتزا الرنجة والفسيخ بمذاق لا يقاوم

سهلة و شهية .. طريقة عمل بيتزا الطاسة

ترشيحاتنا

سد النهضة.. الملء الثانى الخاطئ قد يعرض مصر لجفاف صناعي

أطباء ينقذون حياة سيدة لتلد طفلها المعجزة

إعلام عبري يكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة

منظمة الصحة العالمية تنشر عن حقائق حوادث السيارات.. تفاصيل

تضييق الخناق على السوق .. الصين تحظر على المؤسسات المالية التعامل بالعملات المشفرة

ماذا يقال عند آذان الفجر؟.. 25 كلمة تغفر جميع ذنوبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كواليس تقديم لجنة الزمالك استقالتها بسبب لافتات مرتضي منصور

اجتماع مرتقب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة |فيديو

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

ماذا يقال عند آذان الفجر؟.. 25 كلمة تغفر جميع ذنوبك

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

الوضع سيئ.. مصدر طبي يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز|خاص

"مكافحة كورونا"تكشف تطورات في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ