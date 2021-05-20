أحلى من المطاعم.. طريقة عمل بيتزا السي فود

بيتزا السي فود، من المعجنات التي يعشقها الكثيرون، سواء الكبار أو الصغار، مما يدفع البعض إلى شرائها من المطاعم، وتقدم الشيف غادة جميل مقدمة برنامج “اتفضلوا عندنا”، طريقة عمل بيتزا السي فود في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير بيتزا السي فود



عجينة بيتزا

جمبري

كابوريا مكعبات

بلح البحر

سالمون مدخن

بصل مفروم

طماطم

زيتون حلقات

فلفل ألوان مفروم

جبنة شيدر مبشورة

جبنة موزاريلا مبشورة

جبنة رومى مبشورة

مارينارا صوص

زعتر ناشف

رانش صوص

سويت اند شيلى صوص

زبدة

زيت زيتون



طريقة تحضير بيتزا السي فود:



- يسلق بلح البحر في ماء مغلي مع الثوم والزعتر ثم يصفى.

- يشوح الثوم مع زبدة وزيت زيتون على النار مع إضافة الزعتر ومكعبات الطماطم.

- يشوح الجمبري في زيت على النار مع الثوم ثم يضاف المشروم ثم الفلفل الألوان.

- تضاف صلصة البيتزا على عجينة البيتزا ثم يضاف السي فود.

- تضاف رشة ملح وتضاف الجبن ثم تسوى بالفرن ويضاف السويت آند شيلي صوص وتقدم.