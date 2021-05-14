أكلة العيد.. طريقة عمل شوربة السي فود

يعد السي فود إحدى المأكولات البحرية التي يعشقها الكثير ولكن لها طرق تحضير مختلفة

ونقدم لكي الطريقة اليوم بالتفاصيل

طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة



مقادير السي فود

1 كوب جمبرى مقشر

1 كوب سمك مكعبات

1/2 كوب كاليمارى حلقات

1 كوب بلح البحر

1 عود كرفس مكعبات

1 حبة بصل مفروم ناعم

1 معلقة كبيرة ثوم مفروم

1 كوب كريمه لبانى(كريمة طبخ)

1/2 لتر ماء

ريحان مفروم

بقدونس مفروم

3 معلقة كبيرة زيت نباتى

ملح _ فلفل

الطريقه

نضع الزيت والبصل والكزبرة على النار ونقلب البصل نضيف الثوم ونقلب حتي يدبل.. نضيف الماء والملح وبلح البحر .. ونركهم حتي تمام النضج.

ثم نضيف الكاليمارى والسمك والجمبرى والريحان والفلفل الاسمر..ويترك حتي الغليان

ثم نضيف الكريمه وتقدم وتزين بالبقدونس المفروم

طريقه المحلات شوربه السي فود

250 غرام جمبري، متوسط

250 غرام كاليماري (حبار)، مقطع

250 غرام بلح البحر(مول البحر)

250 غرام فيليه سمك، قطع متوسطه

4 كابوريا (سلطعون)

1 بصلة كبيرة، مقطعة حلقات

1 كوب لبن، كبير

3 ملعقة كبيرة دقيق أبيض

1 ملعقة كبيرة سمن

- مرقه سمك حسب الرغبة

1 ملعقة صغيره فلفل أسود

1 ملعقة صغيره كمون

طريقة التحضير

30 دقيقة

ينظف السي فود المعروفة بفواكة البحر بالماء والملح، يترك الجمبري بالقشر، يمكن ان ينزع الرأس فقط، تقطع كل كابوريا (سلطعون) إلى نصفين، يسلق سمك الفيليه على النار، يضاف إليه الملح، الكمون، الفلفل الاسود والمرقة الفورية لينضج، يترك جانباً.

في قدر على النار، يذوب السمن، تقلى البصلة بالسمن، يضاف السي فود بعد تصفيته من الماء تماما، يقلى مع البصلة لخمس دقائق ثم يضاف الدقيق ويقلبوا لدقيقتين، يضاف السمك الفيليه المسلوق وماء السلق تضاف تدريجياً مع التقليب المستمر لتصبح سميكة القوام ثم يضاف اللبن ويقلب جيداً، يرفع عن النار قبل الغليان باللبن، تغرف من القدر وتوضع في أطباق التقديم، تقدم ساخنة.