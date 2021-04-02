ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:31 ص
طريقة عمل طاجن سي
طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني
Advertisements
اسماء محمد
تحتوى المأكولات البحرية على قدر كبير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم أبرزها البروتين والفسفور وأوميجا 3 مما يجعلها قادرة على حمايتنا من مشاكل صحية عديدة مثل امراض القلب وضعف الذاكرة وانخفاض التركيز.

نقدم لكم طريقة عمل طاجن سي فود بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طاجن سي فود
سمك فيليه 
سبيط 
جمبري 
بسلة 
بصل 
ثوم 
فلفل حار 
صلصة طماطم 
طماطم 
مرقة 
سمك 
كرفس 
كزبرة خضراء 
زعتر 
فلفل ألوان 
عصير ليمون 
ملح وفلفل 
طريقة عمل طاجن سي فود
* ضعي الثوم والبصل والكرفس المفروم ناعم مع قليل من الزيت في طاسة على النار ثم أضيفي السمك والفلفل الحار والفلفل الألوان والكوسة.

* أضيفي البسلة والطماطم والصلصة والجمبري والسبيط والفلفل الأسود والملح والكبرة الخضراء والزعتر وعصير الليمون

* قلبي المكونات على النار قليلا، ثم ضعيهم في طاجن الفرن وادخليه فرن ساخن مدة 20 دقيقة ثم قدميه ساخن مع الارز.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كوارع وعكاوى وسمان .. طريقة عمل أكلات الطاجن بـ 3 وصفات

3 وصفات جديدة لعمل الجمبري للشيف شربيني

طريقة عمل طاجن الدجاج الروستو

طريقة عمل سمك سلمون بالكزبرة والجنزبيل

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف حقيقة عرض طرابزون التركي لضم محمد شريف وإمكانية الموافقة

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار تايوان إلى 36 قتيلا

وفاة زوج شقيقة محمود الخطيب

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

نجم الزمالك السابق : صعود الفريق في دوري أبطال أفريقيا مهمة مستحيلة

إعفاء 150 متر سكن لكل مواطن فى القرى.. مقترح بتعديل على قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة

Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تردد أنباء عن قرب إعلان بيراميدز بيعه

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي