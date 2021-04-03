يعشق الكثير من الأشخاص تناول سمك السي فود والمأكولات البحرية جميعها، كما أن جميع الأطباء ينصحون بتناول الأسماك لما تحتوية من قيمة غذائية عالية، لذلك تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل طاجن سي فود بالجبنة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.

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مقادير طاجن سي فود بالجبنة





300 جم كاليماري 300 جم جمبري

2 كوب مشروم شرائح

1 بصل شرائح 2 فص ثوم

1 كوب فلفل ألوان چوليان

2 كوب جبنة مشكلة

2 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة دقيق

زبدة ملح وفلفل





طريقة تحضير طاجن سي فود بالجبنة





* يسخن الفرن على درجة حرارة 200





* يوضع السمك النيئ في الطاجن





* يسخن الزيت مع الزبدة على نار عالية ثم يضاف الكاليماري مع التقليب حتى يحمر





* يضاف الجمبري ونقلب ثم يضاف البصل والفلفل والألوان، الملح والفلفل ونقلب





* يضاف المشروم ونقلب





* يوضع المزيج على السمك في الطاجن





* يخلط الحليب مع الدقيق والملح والفلفل ويضاف إلى الطاجن





* يغطى بورق الألومنيوم ويوضع في الفرن حوالي 30 دقيقة



